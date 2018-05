Oriana Sabatini hizo su primer show con gran éxito

La gran promesa del pop, Oriana Sabatini, hizo su primer Vorterix a lleno total y sus fanáticos no se quisieron perder el show en el que hubo muchas sorpresas. Con más de 15 temas, Oriana demostró su talento indiscutible para el baile y el canto. La primera de las canciones en sonar fue su hit "Stay or Run" que hizo vibrar a toda la platea que se mostró eufórica y cantaron a coro todos sus temas como "What U Gonna Do" y "Las Manos" su primer single en español.

A mitad del concierto, recibió a Benjamín Amadeo sobre el escenario como invitado especial y cantaron a dúo el tema: "Volaré", pero no fue el único. También Axel dijo presente y juntos cantaron: "Que nos animemos". Sus fieles seguidores, ovacionaron a su ídola.

Si bien Oriana ya pisó fuerte en el mundo de la música, siendo telonera de artistas de la talla de Ariana Grande y Coldplay, sin duda su primer Vorterix quedará marcado en ella para siempre. La joven artista de Pirca Redords se mostró agotada pero feliz y repleta de afectos. Por supuesto su familia: Catherine Fulop, Ova Sabatini y su hermana Tiziana, estuvieron ahí apoyándola en todo momento, al igual que su manager Guido Ianaccio, que no dejó ningún detalle librado al azar para que sea una noche única.

Mario Pergolini, Matías Martin, Mica Tinelli, Maxi Trusso, amigos de Aliados, Teen Angels y Simona fueron solo algunas de las muchas personalidades que quisieron brindarle su apoyo a la artista que demostró, una vez más, que sabe cómo pararse en un escenario.