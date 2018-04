Catherine Fulop contó el dramático episodio que le tocó vivir a su hija Oriana Sabatini, en medio de la protesta de taxista contra Uber: "Nadie la ayudó", se quejó.

La actriz relató, durante el ciclo "Infama Recargado", que la cantante regresaba de Córdoba para asistir a la presentación de la película "Perdida", y se encontró con los manifestantes, quienes agredieron con violencia el remis en el que viajaba.

Según explicó, la productora del largometraje puso un remis para que Oriana llegue a tiempo al hotel donde se realizaba el evento y en medio del recorrido cuando pasó en cercanías al Congreso los taxistas atacaron el vehículo.

"Quedó en el medio y los manifestantes, que seguramente tiene todo el derecho de reclamar lo que están reclamando, empezaron a golpear el auto de manera violenta", señaló Fulop.

Y agregó: "Le pinchan las ruedas y Oriana, ante la violencia, empieza a ponerse muy nerviosa. El remisero le trataba de mostrar a los taxistas que no era un chofer de Uber, que era un remisero. Pero le seguían golpeando el auto y cuando tuvo un espacio arrancó y golpeó a un taxista. Le habrá pisado el pie, no es que lo pasó por encima. Cuando llegó a la esquina el semáforo se puso en rojo y las personas que se estaban manifestando corrieron al auto con piedras y explotaron los vidrios".

Indignada, la venezola afirmó que su hija empezó a gritar y a llorar y que "nadie la ayudó" y que no podía bajarse del vehículo porque tenía que llevar las valijas.

"Ahí yo pensé 'quiero irme de este país', pero ¿a dónde voy? En Estados Unidos viene un loco que dispara y en Europa te tiran una bomba, estamos muy violentos los trabajadores contra los trabajadores", cuestionó.

"El remisero se queda sin auto, a mi hija le pueden dar con un piedrazo, ¿y a quién le reclamo? No digo muerta pero quién sabe qué le podía pasar. Que reclamen pero por qué destruir un auto", reclamó.

Más adelante, Fulop también recordó un difícil episodio de intento de acoso que le tocó vivir cuando tenía 21 años.

Según confesó un hombre a quien conocía de un club le ofreció hacer un casting y la quiso llevar a un hotel alojamiento.

"Frente al canal de televisión donde supuestamente íbamos a hacer el casting había un hotel alojamiento y me agarró tan estúpida. Dije 'merezco morir por estúpida'", relató la actriz.

"No me llegó a abusar para nada, hubo un forcejeo. No sé de dónde sacaba la fuerza. El tipo era grandote, me podría haber dado un golpe pero corrí con suerte. Después fui con una psicología barata y le dije 'te veo y de verdad me parecés un tipo atractivo', aunque a mí me daba una repulsión que le hubiera vomitado en la cara", expresó.