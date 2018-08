Oriana Junco defendió a Lanata en la disputa con Flor de la V

Oriana Junco opinó sobre la disputa entre Flor de la V y Jorge Lanata, luego de que el conductor dijera que la panelista de "Los ángeles de la mañana" "no es una mujer, es transexual". Lizy Tagliani apoyó en Twitter a Oriana.

"A mí nunca me discriminó. Todo lo contrario: me dio trabajo y me puso en el pináculo", recordó Oriana sobre su participación en 2014 en "Periodismo para todos" donde protagonizó una sátira de Jorge Capitanich.

"Yo estaba en plena transformación de mi cuerpo y (Lanata) me trató como una reina y como mujer también", recordó.

"Flor ha logrado muchas cosas en la vida, como casarse o tener hijos. Por eso comprendo perfectamente que su reclamo tiene que ver con una cosa más burguesa o más conservadora, pero yo pienso de otra manera", agregó.

"Yo soy feliz de ser trava, de ser una trava divina, linda, con actitud, con vestimenta de señora, de mujer, sí claro, pero no extravagante, todos vestidos de alta costura. Para mí pasa por la actitud, por la actitud que pones frente a la vida", dijo en TN.

"Para mi es muy simple, ni las mujeres pueden competir con nosotras, ni nosotras tampoco podemos competir con ellas. Y si a alguna mujer, como me ha pasado con Valeria Lynch, con Moria Casán o con mi abuela, se le escapa algo, yo no lo tomo a mal, no lo tomo como un insulto, lo dejo pasar, yo sé perfectamente lo que soy, a lo que quiero llegar y a lo que llegué", agregó.

"No todas las trans pensamos igual. Hay chicas como Flor, por ejemplo, que les gusta decir que son mujeres, pero a mí no me cabe porque no me siento mujer, me siento chica trans, como Lizy Tagliani, como Gonzalo Costa. Tengo otro pensamiento".