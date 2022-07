Oriana Junco anunció que se va de Argentina: "Estoy cansada"

Luego de un fin de semana agitado en la política argentina , Oriana Junco anunció su partida del país . “Siento que este país me queda chico en todo, no me entienden y todo es un disparate, desde los dirigentes que roban sin parar hasta los productores de televisión y radio”, expuso en su cuenta de Instagram.

“Estoy muy triste y dolida, estoy harta de ser dealer afectiva de dinero, de darlo todo, y a cambio recibir golpes tras golpes. Me voy del país, esto no da para más”, remarcó. Y agregó: “Me cansé de que me roben mis asistentes y amigos, este ispa me queda chico”.

Por otro lado, sostuvo que ni siquiera el éxito que tuvo su emprendimiento, la “AuchiFest”, una fiesta en la que ella es la gran anfitriona, logró hacerla cambiar de parecer.

“No tengo más ganas de bancar la decadencia, así que muy pronto emprenderé mi partida y por el momento no tengo en la mira volver. La otra mitad de mi vida, la voy a vivir en otros países. Acá ya lo di todo”, completó.

En la misma línea, luego de la gran repercusión que tuvo el posteo en el que comunicó su decisión de dejar la Argentina, Oriana Junco realizó otra publicación donde ratificó el anuncio y contó sus sensaciones al respecto.

“Es real, me voy del país. Me están llamando de todas las radios y de la televisión de todas partes del mundo Pero saben que solo les doy notas a amigos, los cuales tengo muy pocos”, advirtió en su cuenta de Instagram.

Allí, también, lamentó alejarse de sus seres queridos y de su madre "Pocha", que tiene 98 años. Sin embargo, remarcó que se mantiene firme en su determinación.