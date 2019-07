"Once" lanza hoy una nueva temporada y va por otro gol

La señal Disney XD lanza hoy una nueva temporada de la serie deportiva "Once", que cuenta la vida de un equipo de fútbol colegial conformado por argentinos, colombianos, mexicanos, venezolanos y brasileños, y que ya es un éxito global por que la ficción se emite en más de 40 países de Latinoamérica, Europa, Africa y Asia.

El argentino Mariano González y el español Gaby Del Castillo charlaron con Télam sobre este nuevo año y la filmación de capítulos en los campos de deportivos de la Juventus y del Atlético de Madrid.

—¿Cómo se preparan para esta temporada? Paradójicamente, Mariano estás en tu casa y tu personaje quiere preservar algo de su hogar, de su pueblo, que es la cancha de fútbol. ¿Cómo es eso? ¿Va a ser más emotiva que deportiva la serie este año?

González: Creo que está tocando un punto muy copado de esta nueva temporada, ya que al tener tanta trayectoria, todo lo futbolístico y cómo empiezan a culminar algunas de estas historias, empiezan intuitivamente a tener mucha emoción. Esta temporada es la más fuerte en términos de emoción y de riesgo. El fútbol no se queda atrás, aparece en todo sentido. También a nivel internacional, viajamos a grabar con profesionales. Te diría que es la que más entusiasmo tengo desde que se estrenó.

— ¿En qué clubes grabaron en Europa?¿Pudieron ver entrenamientos de inferiores de estos clubes?

Del Castillo: Los clubes que adelantaron oficialmente son en Argentina, Vélez, y en Europa, la Juventus y el Atlético de Madrid. Se grabaron con todos esos clubes, en la locación de los clubes. Gaby y yo tuvimos la chance de viajar a Madrid y tener todo tipo de contacto con el club. No puedo adelantar tanto por spoiler, pero sí te puedo decir que los clubes nos abrieron todas las puertas para que nosotros nos sintamos en casa, de alguna manera.

—¿Cómo fue la evolución y el crecimiento de la propagación de la serie?

González: Con Disney todo es posible, como llegar a todo el mundo. Yo tuve la posibilidad de viajar y de hacer promoción en España, en Italia, en Londres y en Rusia. Después Fede Burruchaga estuvo en Turquía y ahora los chicos están en México promocionando. Hubo repercusión internacional muy buena, son más de 40 países los que hoy en día pasan "Once". Yo tuve la posibilidad de viajar, de conocer otras ciudades y ver la gente y los fans de esos países, es muy lindo.

—Nombraron 3 países alejados de Argentina pero que son futboleros, que a su vez muchos han consumido ficción argentina como Turquía, Israel y Rusia. ¿Cómo fue ir a países que además son tremendamente futboleros, pero que culturalmente tienen diferencias con los países latinos?

González: De Turquía no te puedo hablar mucho porque no fui, pero Fede nos contaba que nunca vio un nivel de fanatismo tan fuerte como ahí. Los chicos se sabían todo y te hablaban en términos futbolísticos. Me parece que lo impresionó un poco eso. Yo, en Rusia e Inglaterra, me encontré esto que vos decís, que no se quedan atrás en el fanatismo cultural que conlleva el fútbol.