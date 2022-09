Octubre es el mes del terror y Halloween, es el mes de las madres, y es el mes de grandes estrenos en las plataformas de contenido on demand. Todos los meses se renuevan las carteleras de los servicios de streaming y octubre no es la excepción.

"El ángel de la muerte", "Candy" y "Argentina, 1985" son algunos de los grandes títulos que llegarán el próximo mes y que se colocan entre los mejores estrenos de esta segunda parte del año. En el caso de "Argentina, 1985", la película se ha estrenado en cines y gozará de las grandes pantallas pero rápidamente, la candidata a la carrera por el Oscar aterrizará en Amazon Prime Video para llegar a más gente.

Estos son los nombres más esperados en cada plataforma en el mes de octubre.

Netflix

"El teléfono del señor Harrigan" – 5 de octubre

Esta es una película basada en una novela de Stephen King, que sigue a un niño que desarrolla una amistad con un anciano millonario y ambos comparten un gran amor por la lectura. Un día, el viejo fallece, y en el entierro, el niño pone junto al anciano su teléfono celular.

El chico escribirá al número de su difunto amigo para contarle cosas de su vida, pero todo cambiará cuando empiece a recibir mensajes en respuesta desde el teléfono del señor Harrigan.

El teléfono del señor Harrigan | Tráiler oficial | Netflix

"Derry Girls", Temporada 3 – 7 de octubre

"Derry Girls" es una serie de comedia adolescente irlandesa que finalmente llegará a su conclusión con la tercera y última temporada. La serie se sitúa en la década de los 90, en Irlanda del Norte, donde los conflictos sociales rodean a la difícil etapa de la adolescencia de los protagonistas.

La serie fue escrita por Lisa McGee, quien basó la historia en su propia experiencia en el pueblo de Derry, y está protagonizada por Saoirse-Monica Jackson, Louisa Harland, Nicola Coughlan, Jamie-Lee O'Donnell y Dylan Llewellyn.

TRAILER | Derry Girls Series 3 | Channel 4

"El gabinete de curiosidades de Guillermo del Toro" – 25 de octubre

Se trata de una serie de terror, cuya sinopsis oficial dice: "En esta colección de terror escalofriante y de gran impacto visual, las pesadillas más extrañas se desenvuelven en ocho tétricas historias seleccionadas por Guillermo del Toro". El cineasta mexicano, ganador del Oscar, ha seleccionado y curado una serie de espeluznantes relatos para los amantes del terror.

Aunque Guillermo no estará a cargo de la dirección, sino que se limitará a la creación de las historias y la presentación de cada una, mientras que cada capítulo tendrá la mirada de un director distinto, entre ellos, David Prior, Panos Cosmatos y Catherine Hardwicke.

Gabinete de curiosidades de Guillermo del Toro | Avance oficial | Netflix

"El ángel de la muerte" – 26 de octubre

Es una película dramática basada en hechos reales que narra la historia sobre una enfermera que comienza a investigar a uno de sus compañeros de trabajo en el hospital. Ella sospecha que él tiene una doble vida como profesional de salud y asesino en serie a raíz dela misteriosa muerte de varios pacientes. Está protagonizada por Jessica Chestain y Eddie Redmayne y dirigida por Tobias Lindholm.

El thriller está basado en el libro "The Good Nurse: A True Story of Medicine, Madness, and Murder" ("El Buen Enfermero: Una Historia Real sobre Medicina, Locura y Asesinatos"), escrito por Charles Graeber.

El Ángel de la Muerte | Tráiler oficial | Netflix

HBO Max

"Avenue 5", Temporada 2 - 10 de octubre

Es una comedia de ciencia ficción creada por Armando Iannucci y protagonizada por Hugh Laurie y Josh Gad. La trama gira en torno a la vida a bordo del crucero interplanetario Avenue 5, en donde sufren una pérdida momentánea de la gravedad artificial y muere el ingeniero jefe. Esto hace que la nave se desvíe unos pocos grados y su trayectoria de regreso a la Tierra tardaría tres años.

La tripulación deberá regresar a salvo con los solos suministros estimados, para lo que se había previsto como un viaje de ocho semanas con muchos pasajeros a bordo.

Avenue 5 | Trailer Oficial | HBO Latinoamérica

"The White Lotus", Temporada 2 - 31 de octubre

Ganadora del Emmy, la comedia regresa con su segunda temporada a finales de octubre. El anuncio de HBO confirmó que lo que era una serie limitada tendría su segunda temporada. Estos nuevos capítulos seguirán a "un grupo diferente de turistas mientras viajan en avión a otra propiedad White Lotus y se instalan temporalmente entre sus habitantes".

La serie deja los escenarios de Hawái para mudarse a Sicilia, en búsqueda de nuevas aventuras. El elenco de la primera temporada incluye a Murray Bartlett, Connie Britton, Jennifer Coolidge, Alexandra Daddario, Jake Lacy, Natasha Rothwell, y Steve Zahn. También estarán Tom Hollander, Sabrina Impacciatore, Michael Imperioli, Theo James, Aubrey Plaza, Haley Lu Richardson, Will Sharpe, Simona Tabasco y Leo Woodall.

THE WHITE LOTUS Season 2 Teaser (2022) Blossom Circle

Amazon Prime Video

"Catherine, Called Birdy" - 7 de octubre

Esta película es una "comedia medieval" basada en la novela homónima de 1994 de la escritora Karen Cushman y protagonizada por Bella Ramsey. La trama sigue la historia de la joven Catherine que se ve obligada a casarse debido a la mala situación económica de su padre.

Pero su pretendiente, además de rico es un hombre malo, y Catherine se niega a casarse. Esta disputa entre el deseo de su padre y el de su hija pondrá a prueba el amor que tienen los padres de Catherine por la niña.

El reparto se completa con los nombres de Lesley Sharp, Sophie Okonedo, Joe Alwyn, Isis Hainsworth, Dean-Charles Chapman, Paul Kaye, Billie Piper, Andrew Scott, Ralph Ineson, Archie Renaux, Douggie McMeekin y Rita Bernard-Shaw.

Catherine Called Birdy - Tráiler Oficial | Prime Video España

"Argentina, 1985" - 21 de octubre

La aclamada película argentina, elogiada en los festivales europeos, llegará a la plataforma de Amazon Prime Video el 21 de octubre con una historia muy cercana a la memoria de los argentinos. El filme narra lo vivido por Julio Strassera y su colega Luis Moreno Ocampo, los fiscales del juicio a las juntas.

Protagonizado por Ricardo Darín y Peter Lanzani, y dirigido por Santiago Mitre, el largometraje muestra la carrera a contrarreloj en la que Strassera y Moreno Ocampo buscarán hacer justicia para las víctimas de la última y más cruenta dictadura militar.

Argentina, 1985 | Tráiler oficial

"The Peripheral" - 21 de octubre

Se trata de una serie de ficción basada en la novela de William Gibson y protagonizada por Chloë Grace Moretz junto a Jack Reynor y Gary Car, entre los principales.

La sinopsis de la serie resume la historia de Flynne Fisher, una joven inteligente y talentosa que está malgastando su vida trabajando en la tienda local de una zona rural de Estados Unidos sin un futuro prometedor por delante. Hasta que una noche se coloca un dispositivo de realidad virtual y viaja a un Londres futurista. Pero el viaje que pensaba como virtual comienza a convertirse en realidad. "Alguien ha conectado sus dos mundos y su presencia, setenta años en el futuro, pone en marcha fuerzas peligrosas que pretenden destruir a Flynne y a su familia en su propio mundo".

La Periferia: Conexión al Futuro Temporada 1 - Avance | Prime Video

Star +/Disney +

"The Bear" - 5 de octubre

Una de las series consideradas como las mejores del 2022 llegará a la plataforma de Star + el 5 de octubre. Su primera temporada logró un 100% de aprobación de la crítica y un 91% del público.

La trama muestra la vida de Carmy Berzatto, un chef de la alta cocina de lujo que un día sufre la pérdida de su hermano, quien se suicida y lo deja a cargo de la tienda de sándwiches familiar que tenían en Chicago, además de todas las deudas y la mala racha de su legado familiar. Pero Berzatto no se dará por vencido en su misión de unir al equipo y rescatar el negocio familiar.

The bear | Temporada 1 | Trailer Oficial Subtitulado | Star+

"Candy: Asesinato en Texas" - 12 de octubre

"Candy" es una serie basada en hechos reales. Jessica Biel y Melanie Lynskey interpretan a dos amigas en la Texas de los años 80, cuya relación se verá truncada por una infidelidad, lo que acabará desembocando en un horrible crimen.

En un total de 5 episodios, la serie de Disney + narra la historia de la asesina Candy Montgomery y su víctima, Betty Gore, la esposa de su amante. Gore y Montgomery se habían conocido en la Iglesia Metodista de Lucas, de la que Montgomery era un miembro activo. En 1978, Candy comenzó una relación con el esposo de Betty, Allan. Y a pesar de que Candy mató a su amiga de 41 hachazos, la mujer fue declarada inocente.