"Nunca me interesó mucho ese mito del sexo, droga y rock"

Patti Smith, una de los íconos del rock mundial, a la que consideran la "madrina del punk", advirtió ayer que "es más importante salvar la vida" de las jóvenes mujeres que deciden abortar que "sostener cualquier ideología", y destacó que tomar una decisión de ese tipo es una cuestión "complicada", pero que eso no quita que uno pueda ser "una persona religiosa o espiritual". También, en referencia a la problemática de los abusos en el ámbito del mundo del espectáculo, Smith señaló que es "responsabilidad de ambos géneros, no sólo un reclamo feminista".

"Es una respuesta muy complicada, una decisión muy dolorosa y difícil. En los 50 y 60, cuando yo crecí, muchas de mis amigas murieron por abortos ilegales. Es una decisión personal, pero creo que es más importante salvar la vida de estas jóvenes que sostener cualquier ideología", dijo la artista estadounidense, al ser consultada sobre la legalización de esta práctica, durante una conferencia de prensa ofrecida en la ciudad de Buenos Aires, en el Centro Cultural Néstor Kirchner (CCK), donde ofrecerá un concierto acústico mañana a la noche.

Tras remarcar que "no hay una respuesta absoluta o correcta" al respecto, y llamar a contener a esas jóvenes, advirtió que "si una mujer se realiza un aborto va a estar pensando en eso toda su vida, y si no se lo realiza, también tendrá cosas complicadas que hacer frente".

En este punto, al igual que al ser consultada por la agencia Télam sobre las crecientes denuncias de abusos sexuales en diferentes ámbitos y, en especial, en el mundo del entretenimiento, Smith subrayó que "la clave para el cambio es la comunicación". Pero aunque sentenció que la problemática de los abusos "es responsabilidad de ambos géneros, no sólo un reclamo feminista" y advirtió que "hay que entenderlo como una cuestión de derechos humanos".

"Yo siempre fui diferente. Siempre fui muy orientada al trabajo. Nunca me interesó mucho esa mitología de sexo, drogas y rock and roll. Tuve sexo y consumí algunas drogas, pero no era mi principal preocupación. Mi principal inquietud era impulsar la poesía, la revolución y generar nuevos espacios para los jóvenes", planteó, luego de bromear al preguntar "¿dónde estaban las groupies en mi banda?"

Los jóvenes primero

Al referirse a los cambios en la sociedad, en otro pasaje de la charla puso su esperanza en los jóvenes, para quienes pidió "apoyo" y que "no se quejen tanto de ellos porque son quienes tienen la posibilidad de introducirlo". Como ejemplo, citó las movilizaciones de los grupos de jóvenes a lo largo de Estados Unidos, para pedir la prohibición de la portación de armas por parte de civiles, algo que destacó que no fue encarado por ningún "presidente o partido político".

Estas cuestiones fueron abordadas durante una distendida charla con la prensa, en la que Patti Smith derrochó dulzura, sabiduría y simpatía; se mostró predispuesta a hablar sobre cualquier tema; entonó una canción con su guitarra; leyó un fragmento de un texto suyo en el que hablaba sobre la poesía y hasta se disculpó por hablar sólo en inglés. Su amor por el arte y los libros quedó de manifiesto cuando celebró la figura del argentino César Aira, al que calificó de "genio", confesó haber mostrado su obra a Sam Sheppard, quien se convirtió en "un adicto" a su arte, y al que dedicó la expresión "Ave César".

La artista también dejó en claro su admiración por el chileno Roberto Bolaño, al calificar a su libro "2666" como "la primera gran obra maestra del Siglo XXI" y ubicarla a la altura de clásicos como "Moby Dick".

Un diamante en bruto

En cuanto a la poesía, la célebre intérprete de "Gloria" y creadora de "Because the night" consideró que se trataba de "un lenguaje concentrado, como un diamante en bruto que el poeta exprime hasta sacar el diamante bien pulido". "Empecé a leer de muy chica, al principio cosas sobre elfos y hadas, pero también a William Blake. Es un lenguaje que me sorprende muchísimo. De chica no lo entendía del todo, pero me parecía mágico", dijo Smith, quien de inmediato planteó que "a los 15 años leía a Arthur Rimbaud y parecía que me transportaba". Al respecto, puntualizó que "la poesía se ha infiltrado en el mundo del rock, el hip-hop y otros géneros musicales. Y algunos de los grandes cantantes de ayer y hoy utilizan poesía, como Jimmi Hendrix, Jim Morrison y Bob Dylan".

