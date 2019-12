En la gala del viernes, Karina "La Princesita" salió a la pista de "ShowMatch" para cumplir con su coreografía de reggaetón.

Se mostró muy segura y -a pesar de algunas fallas- se llevó 23 puntos. El jurado le dijo que la vio muy bien y que por fin "sacó la perra" que tenía adentro.

Y a la que no le gustó nada las devoluciones de Ángel De Brito, Nicole Neumann, Florencia Peña, Marcelo Polino, Flavio Mendoza, Laura Fidalgo y Aníbal Pachano, fue a Cinthia Fernández.

Desde Twitter, la bailarina arrojó una picante crítica. “No estaría entendiendo por qué le perdonan la vida a Karina. Muchas parejas mejores y con más show están en el duelo. ¡Y tanto a Flor Torrente como a mí no nos abrazo! Ni saludó. Creo que otras personas lo merecen más”, señaló.

La reacción de la cantante tropical no demoró en llegar. “¿Lo estás mirando por TV?”, disparó. Luego, le compartió el video del día que los dejó eliminados tanto a ella como a su ex, Martín Baclini.

"Y ahí está cuando te saludé apenas dieron los resultados porque quizás no te estás acordando. No hace falta mentir así. Inventate otra cosa”, contestó enojada. Por último, arrojó un mensaje: "¿Dónde la trató de envidiosa? Hay gente que no puede ver a otra siendo feliz”, remarcó.

Por último, Fernández se ocupó de la artista con un duro mensaje: "Guardate el veneno y sonreí más. Voy a mirar cómo te sacan Flor Vigna y Facu Mazzei".

