Nuevo round de la pelea entre Yanina Latorre y Ana Rosenfeld

La intermediaria fue la hija de la panelista, Lola Latorre. Durante la última emisión de LAM, Lola se encontraba en un evento en el que coincidió con la abogada, y al encontrarse, Rosenfeld no dudó en mandarle un mensaje a Yanina por medio de su hija.

"Ana Rosenfeld está amenazando a Lola en vivo en el coso, leela", dijo Latorre en pantalla, tras lo cual le envió un audio a su hija diciendo: "No te dejes amenazar por la señora esa. Mandala a la mierda de parte mía. ¿Quién es Ana Rosenfeld para amenazarte? Pasale el audio".

En ese momento, Ángel procedió a leer en vivo el mensaje que le había enviado Lola a su madre: "Me pone: Ana Rosenfeld me está diciendo que te diga que te metas con ella y con la gente que quieras, pero no con su hija".

Todo esto surgió porque Yanina había contado algo sobre una persona, "hija de alguien", y resultó ser que la abogada la identificó como su hija. "¿Por qué no me habla a mí Ana Rosenfeld? ¿Qué tiene que ver mi hija?".

https://twitter.com/yanilatorre/status/1572900436587458563 La hija se presento en un juicio de daños q le inicio a una ex cliente, y manifiesta q vive de prestado, q no tiene dinero, ni bienes. El escrito es hermoso. Es casi indigente la caradura #yaninforma — Yanina Latorre (@yanilatorre) September 22, 2022

Yanina ratificó que su hija no sabe nada de lo que trata en su trabajo, ni mucho menos tiene Twitter para enterarse de las cosas que informa su madre, por lo que no corresponde el ataque que recibió en el evento: "Lola está en un evento de cremas que le pagaron laburando, quién es la vieja esta. A Lola no le puede decir nada", aclaró.