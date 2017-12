Nuevas ficciones de la BBC se verán en Flow

La plataforma digital Cablevisión Flow tendrá disponible una gran cantidad de series y contendidos producidos por la cadena británica BBC. Hasta el momento, los títulos anunciados son "Rillington Place", "Doctor Who" (temporadas 1 a 9), "Luther" (las 4 primeras temporadas), "The Collection", "The Honourable Woman", "Ripper Street" (temporadas 1 a 4) y The Last Post. Las ficciones ya se encuentran disponibles en la plataforma, a excepción de "Ripper Street", que será subida el viernes y de "The Last Post", que verá la luz el 7 de enero. El gerente de Programación de Cablevisión, Antonio Álvarez, afirmó que "a través de este acuerdo seguimos apostando a contenidos de altísima calidad".