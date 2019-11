Luis Novaresio confió que cuando conducía su programa radial en Rosario recibió la amenaza del intendente de una localidad aledaña de hacer pública su homosexualidad si denunciaba las irregularidades de su gestión.

Novaresio estuvo en el programa "Intrusos" que emite el canal América y contó que, tras revelar su homosexualidad, está pasando un gran momento en lo personal y muy enamorado de su pareja Braulio Bauab.

No obstante el periodista rosarino comentó que antes de hacer pública su condición sexual fue "apretado" para que no diga ciertas cosas a cambio de no revelar públicamente su homosexualidad.

“En Rosario me pasó un vez, con alguien que no voy a nombrar porque se murió. Era intendente de un pueblo al lado de Rosario, que yo lo había denunciado porque tenían puestos ñoquis él y su familia en el Congreso de la provincia de Santa Fe. El se sentó frente a mi y me dijo : ¿Quiere que diga lo que yo sé de usted? Tenía algo más de veinte años y la verdad es que me asusté un montón”, narró Novaresio en diálogo con Jorge Rial.

Pero aunque el episodio parezca inconcebible no fue el único caso en la historia de Novaresio, quien también debió padecer otro hecho de similares características en Buenos Aires.

“Después me pasó acá, con alguien que no importa casi nada porque es irrelevante, pero yo ya estaba más armado”, reveló, aunque manteniendo en reserva las identidades de quienes lo amenazaron.

El conductor rosarino aseguró que aún el país es muy discriminatorio, pero que fue muy feliz por compartir su historia, porque siente que "ayudó a muchos a poder contar la suya, incluso a familias a aceptar a sus hijos homosexuales", señaló.

"Aprendí una cosa en todo este tiempo, que cuando uno es más lo que es, mejor te va y mejor te sentís. No sólo por hablar de tu vida privada, sino cuando vos decís lo que pensás respetuosamente y con fundamentos te va mejor. Construir un personaje porque pensás que te van a aceptar o atender más es un error”, concluyó sobre lo que le ocasionó todo lo anterior