Luis Novaresio terminó sus vacaciones y además de haber empezado a conducir la segunda mañana de radio La Red, puso en marcha la promoción de "Animales sueltos", el programa político del que se hará cargo tras la salida de Alejandro Fantino. El periodista realizó una producción de fotos y videos para la publicidad del ciclo, y en diálogo con el equipo de redes de América, confirmó el nombre de una nueva integrante de la mesa que volverá al aire el próximo 2 de marzo.

“Hacer fotos no me gusta, prefiero conducir obviamente. Estoy sanamente estresado. Es pánico y da miedo, curiosidad y ganas. Es una mezcla rara, pero es un estrés bueno”, reconoció el rosarino en una transmisión en vivo para Instagram, y se refirió a cómo buscará manejar a sus colegas en los acalorados debates que tendrán noche tras noche. “Es una gran ventaja conducir una mesa de periodistas que pueden estar más informados que yo. Te permite jugar con la sorpresa y con lo que vos no esperas. Ese es el caso de la mesa de Animales. Te pueden dar opiniones distintas”, aseguró Luis.

Con el regreso de Jonatan Viale y de Jorge “Turco” Asís confirmados desde hace tiempo, el periodista rosarino fue consultado sobre el resto de figuras que lo acompañarán y reveló que habrá otra nueva panelista mujer, algo que muchas veces se le había sido criticado al envío debido a que la única integrante fija era Romina Manguel. “Hay nombres que ya todo el mundo conoce y que no hacen falta presentarlos, pero una gran incorporación, que para mí es un orgullo y se va a sentar con nosotros en la mesa, es Beatriz Sarlo", expresó.

novaresio2.JPG

"Vuelve Jorge Asis, tenemos a Manguel, a Maxi Montenegro, a Javier Calvo”, enumeró con alegría Luis, mientras que para Jonatan eligió un simpático palito cargado de humor. “Va a estar aunque traté de resistirlo, hice lo posible, pero bueno, vuelve la dupla de Thelma & Louise, que es el apodo que nos puso Pamela David”, disparó el rosarino haciendo alusión a los años en los que compartieron el equipo de Desayuno Americano, y añadió que seguramente tendrá muchas diferencias en vivo con su compañero. “Yo solo tengo buena relación con un miembro de la familia Viale: Mauro”, agregó entre risas.

novaresio1.JPG

Al ser consultado sobre si los portales de espectáculos esperarán sus testimonios acerca de una eventual mala relación con Jonatan, Novaresio dejó en claro que ya está bastante curtido a causa de la trascendencia que tiene su romance con Braulio Bauab. “Tuve un 2019 bastante agitado con los periodistas de espectáculos, si superé eso con todo lo que pasó, lo que viene va a hacer fácil”, indicó.