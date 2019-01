Nora Cárpena: "Soy una actriz que hace de panelista"

Actitud. "No me interesa la producción ni dirigir. A mi me divierte pintarme la cara, como decía la Campoy", aseguró Nora Cárpena.

Actitud. "No me interesa la producción ni dirigir. A mi me divierte pintarme la cara, como decía la Campoy", aseguró Nora Cárpena.

Nora Cárpena protagoniza "Viva la vida", el primer musical de su carrera, y forma parte del magazine "Incorrectas", encabezado por Moria Casán, en el que muestra otra faceta en su extensa trayectoria. "Soy una actriz que hace de panelista", expresó Cárpena en relación al rol que ocupa en el programa que se emite en las tardes de América.

En cuanto al protagónico en el musical, la actriz que cuenta en su haber con títulos como "Herencia de amor", "Padre coraje", "Alta comedia", "Con pecado concebidas" y "Rolando Rivas, taxista", dijo que es "un reencuentro con amigos que me hace sentir segura y protegida".

"Viva la vida", musical en el que Cárpena comparte con Rodolfo Ranni, Mercedes Carreras, Alberto Martín, Marta Bianchi y Jorge Martínez, aborda la historia de seis amigos treintañeros que pactan juntarse en una casa del Tigre ni bien aparezcan los primeros signos de la vejez y lo concretan pasadas cuatro décadas.

La puesta, dirigida por Valeria Ambrosio que se puede ver en el teatro Lola Membrives (Corrientes 1280), ofrece un recorrido por canciones nacionales de los 70 y va entrelazando el pasado con el presente.

—¿Cómo le llega esta propuesta para teatro?

—Me llamó Ambrosio y me mandó el guión de esta obra coral y me interesó, me pareció divertida, distinta. Pero por sobre todas las cosas me interesaba trabajar con Valeria. Nunca había hecho un musical y me pareció curioso que a esta altura de mi vida me llegara esta propuesta. Es una comedia que tiene mucho que ver con nosotros, con la historia de uno. Es un musical absolutamente nacional, la gente canta todas las canciones, y los más jóvenes descubren la música Leo Dan, Palito (Ortega) y Sandro.

—¿Qué significa compartir escenario con artistas, que al igual que usted, tienen una larga trayectoria?

—Con algunos ya había trabajado y con otros no, por ejemplo con Marta Bianchi que es muy amiga y con quien hicimos muchos viajes juntas. Es un reencuentro con amigos, es sentirse segura, protegida.

—¿Qué siente con el regreso de "Brujas" que hace verano en Villa Carlos Paz?

—Me parece bien y de alguna manera estoy involucrada en este regreso. Me llamó Carlos (Rotemberg) y me preguntó por la parte que le correspondía a Guillermo (Bredeston) en cuanto derechos de la obra y para mí si lo hace él está bien. Les deseo lo mejor a las chicas en esta nueva etapa.

—¿No le interesó ocupar el rol de productora o de dirigir?

—No me interesa la producción y tampoco dirigir, no sé dirigir. Sé mirar lo mío con otros ojos, pero no a otros. A mí me divierte pintarme la cara, como decía la Campoy (Ana María).

—¿Cómo ve a la televisión en la actualidad?

—Más económica. La televisión está pobre, ningún canal invierte. Hacer ficción sale carísimo. Quisiera que hubiera ficción como antes, que todos los días hubiera distintas propuestas para ver. Se extrañan los unitarios. Hay actores maravillosos, autores fantásticos, lo que no hay es plata.

—¿Cómo se siente en este rol de panelista en "Incorrectas"?

—¿De opinóloga? (risas). Yo soy una actriz que hace de panelista. Trato de opinar con criterio, desde mi posición, a veces distinta a las de las chicas que tienen otra edad. Tenemos en el programa a Carolina Lozada, que es periodista, y yo no me meto con lo que dice, ella cuenta con fundamentos desde su profesión, por ejemplo.

—¿Está cómoda?

—La paso bien. Es cerca de mi casa, me gusta estar con Moria, la respeto y me respeta. La idea de que esté yo en el programa fue de ella y la gente de América es encantadora.

—¿Quisiera tener otros proyectos?

—A mí me gustaría hacer una ficción. Hace poco me llamó (Rodolfo) Hoppe padre, con él trabajé mucho, es un gran productor y director e hicimos un piloto sobre mujeres de la historia latinoamericana para una de estas plataformas de streaming, que calculo se empezará a realizar en febrero. Pero si bien me gusta la ficción, tengo en cuenta que por un lado hay pocas cosas para hacer y por otro lado tengo una edad que no es fácil, ya no estoy para ser la heroína. Y la vuelta a esto se puede encontrar cuando hay mucha producción.

—¿El cine es una materia pendiente en su carrera?

—Yo nunca le interesé al cine.

—¿Siente eso?

—¿Y si no por qué nunca me llamaron? O tal vez porque me veían muy ocupada. Siempre estuve haciendo televisión o teatro, pero no lo sé. El día que estoy optimista pienso que es porque estaba ocupada y el día que estoy deprimida pienso que no interesé. También me gustaría interpretar algún clásico en teatro que nunca hice.