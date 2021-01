Nonpalidece demuestra que se puede estar casi un cuarto de siglo tocando reggae del bueno. La banda bonaerense surgida en Tigre allá por 1996 se presenta este sábado en el Anfiteatro Municipal Humberto de Nito, en una noche de alta sintonía cancionera, ya que desde las 20 el show será precedido por Los Bardos, de Rosario. No saben quedarse quieto los Nonpa. En tiempos de pandemia lanzaron dos singles “Slogan” y “Vuela alto”, que integrarán el próximo disco de estudio de la banda. La base de las canciones de Nonpalidece siempre están atravesadas por lo espiritural, el amor, la naturaleza y el optimismo, pero no le esquivan a los temas urgentes. En diálogo con Escenario, el líder y cantante de la banda Néstor Ramljak defendió a los jóvenes, tan cuestionados por las fiestas clandestinas en estos días; criticó la grieta política y puso en alto la obra de la banda: “Intentamos que nuestra música sea un vehículo y no el fin del viaje”.