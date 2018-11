Noel Gallagher toca por primera vez en Rosario

Noel Gallagher, el ex guitarrista de Oasis, uno de los grupos de rock más populares de los años 90, llega hoy por primera vez a Rosario. El cantante y compositor británico se presentará a las 21 en Metropolitano (Alto Rosario Shopping) para mostrar su tercer disco como solista, "Who Built The Moon?", y además recreará algunos de los tantos hits de Oasis. Las puertas para el ingreso se abrirán a las 19.30, y como artista local invitado tocarán Coki & The Killer Burritos.

Después de tocar en Rosario, Noel Gallagher se presentará mañana en el porteño Luna Park. El ex Oasis ya tocó dos veces en la Argentina: en 2016 fue parte del festival Lollapalooza, y al año siguiente fue el encargado de abrir los shows de U2 en el Estadio Unico de La Plata. Como siempre, el músico está al frente de High Flying Birds, la banda que lo acompaña desde 2011, y en cuya formación actual hay dos ex compañeros suyos del grupo con el que saltó a la fama: el guitarrista Gem Archer y el baterista Chris Sharrock.

En su actual gira mundial —que abarca Latinoamérica, Estados Unidos y Europa—, el guitarrista también célebre por sus picantes declaraciones viene haciendo una lista de temas que combina canciones de sus tres discos solistas con gemas de Oasis. Entre estos últimos suenan "Little By Little", "Whatever", "Go Let It Out", "Don't Look Back In Anger" y la imbatible "Wonderwall".

El último álbum de Gallagher, "Who Built The Moon?", se editó el año pasado y llegó a liderar los charts en el Reino Unido. Se trata de un trabajo distinto a sus anteriores discos, con sonidos más electrónicos y experimentales. Noel trabajó arduamente durante dos años junto al reconocido productor, DJ y compositor David Holmes, que lo animó a probar nuevos horizontes. "Who Built The Moon?" también cuenta con la participación de dos figuras del rock británico y grandes amigos del guitarrista: Johnny Marr y Paul Weller.

Noel Gallagher y su hermano Liam fueron los pilares de Oasis, el grupo de rock inglés más popular de los 90. Oriundos de Manchester, los Gallagher combinaban la rica herencia de las leyendas musicales de su país (Beatles, T. Rex, The Jam, Stone Roses) en canciones con grandes melodías que invadieron los ránkings. Su primer disco, "Definitely Maybe" (1994), los convirtió en estrellas en Gran Bretaña, y con su segundo álbum, "(What's The Story) Morning Glory?", llegaron a todo el mundo a caballo del hit "Wonderwall". Oasis editó cinco discos más y finalmente se separó en 2009, en medio de amargas peleas entre los Gallagher.

Además de ser famoso como músico, Noel se convirtió en un verdadero personaje por sus declaraciones, en las que cruza sinceridad brutal y arrogancia. El ex Oasis regaló titulares imperdibles en los últimos 20 años, generando no pocas polémicas.