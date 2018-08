Noel Gallagher confirmó su primera actuación en Rosario

El exOasis Noel Gallagher confirmó su actuación en Rosario. El cantante y compositor inglés se presentará, junto a su banda High Flying Birds, el próximo 3 de noviembre en el salón Metropolitano. Lo hará en el marco de la gira mundial presentación de su flamante disco, "Who Biult The Moon?".

Si bien actuó varias veces en el país -la última como telonero de la banda irlandesa U2 en el estadio único de La Plata-, Gallagher se presentará por primera vez en la ciudad de Rosario y su actuación ha despertado gran expectativa entre sus fanáticos y también los del legendario grupo de Manchester Oasis.

Noel Gallagher en Rosario



Gallagher desembarcará en los salones del shopping Alto Rosario para tocar en vivo los temas de su tercer álbum solistas, "Who Built The Moon?", que no solo marcó el regreso del cantante y compositor a los estudios de grabación sino que además lideró los rankings de la exigente escena rockera del Reino Unido.

"Who Built The Moon?" evidencia un cambio en el estilo que Gallagher le imprimió al primer tramo de su carrera en solitario. Curiosamente se aleja del sonido característico que había acuñado con Oasis y que había mantenido en sus primeros dos discos. Música piscodélica, sesentosa y atrevida atravesada por las guitarras.