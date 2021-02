El exfutbolista de Huracán, entre otros clubes, compartió chats que cruzó con su ex, con los que la desmintió y mostró su preocupación por las necesidades de sus hijas: "Miércoles 27 de enero, mientras seguía en el grupo del jardín, leí eso y me puse a disposición de ella, por los libros para las nenas. No tuve respuesta... Nunca dije no puedo", escribió.

Tras su descargo, el ex de Cinthia publicó una sugerente y explosiva frase, con la que dejó entrever su postura ante este nuevo escándalo con su ex.

https://api.scraperapi.com/?api_key=1e0f56943452409b556fd540b2fa059c&premium=true&url=https%3A%2F%2Fpublish.twitter.com%2Foembed%3Furl%3Dhttps%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fcinthifernandez%2Fstatus%2F1362160355099750404 Al pelotudo del padre de mis hijas ! 1ero el mes q viene las nenas no pueden esperar los libros se compran ahora! Por lo tanto si te podes ir de vacaciones podes pagar de inmediato los 17 libros ! (Continuo) — Cinthia Fernandez (@cinthifernandez) February 17, 2021

"No subestimen al calladito, su silencio tal vez no se debe a ser tonto. Su silencio, tal vez, se debe a ser sabio. Tal vez esté esperando el momento exacto, calmando su enojo, para hablar con altura y así evitar nivelarse a la bajeza de quienes fallidamente intentan humillarlo", reza la fuerte reflexión que subió Matías a Instagram.