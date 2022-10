"No soy sordo, soy un artista": el cruce entre Oscar Mediavilla y Locho en Canta Conmigo Ahora

En diálogo con LAM, el movilero le preguntó a Oscar si hubo contacto físico tras el roce en la grabación, a lo que el músico rápidamente contestó: "Olvidate, no es importante, no es relevante porque además no hubo ni un toque. Bueno un toque si, pero no hubo ni una escena". Mediavilla explicó que lo único que sucedió fue que se dieron un "empujoncito" para "poner las cosas en su lugar".

Locho y Oscar Mediavilla, a punto de irse a las manos

Después también contó que se acercó a hablar las cosas para que todo quedara bien, pero el ex competidor de Combate no estuvo de acuerdo con el productor. Por su parte, Locho no quiso dar muchas declaraciones, pero sí habló de un par de cuestiones. Primero negó rotundamente que llegaran a un punto de violencia en la discusión: "Lo mejor se vive en Canta Conmigo Ahora, la pasamos bomba, la mejor de las energías entre los jurados". También negó que las cosas hayan quedado mal entre ellos dos.

Sin embargo, Locho apuntó contra la acusación del productor y dijo: "Me trató de sordo y yo no soy sordo, soy un artista. Si estoy acá es porque no soy sordo". Loccisano reconoció el papel que juega Mediavilla en los jurados televisivos y afirmó que "hace lo que hizo toda su vida en los programas como jurado", y añadió: "La ligó Celeste, yo no soy sordo y ella me parece una gran cantante y por eso ganó hoy".