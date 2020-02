Mercedes Morán aceptó protagonizar "Araña" por dos razones: sus ganas de trabajar con el director Andrés Wood y la complejidad de un tema que sigue suscitando debate en Chile. "Es un asunto delicado que en la película está tratado con mucha profundidad y una gran humanidad. No me costó lo que quizás más me hubiese costado, que era encontrar las razones de por qué este personaje hizo lo que hizo", explicó la actriz.

Morán interpreta a una ex militante de extrema derecha de los años setenta que pretende ocultar su pasado. Es una historia que hace foco en esa gente que quedó impune pese a que cometió muchos delitos, que se refugió en la dictadura de Augusto Pinochet y que ni siquiera la llegada de la democracia le hizo pagar sus crímenes.

"El cine, como tantas otras disciplinas del arte, intenta resolver las cosas que han pasado y que no han terminado de resolverse", señaló Morán. En el caso de la Argentina, el juicio a las Juntas Militares "fue muy sanador", dijo la actriz, pero en Chile hubo una amnistía que fomentó "la perdurabilidad de ese conservadurismo, de ese justificar lo injustificable", afirmó.

"Cuantos más secretos están guardados bajo la alfombra más necesidad de expiarlos hay, y eso es una gran fuente de inspiración para el cine", reconoció Morán. Tapar esos secretos es justamente lo que obsesiona a su personaje, un papel lleno de matices que la atrapó desde el principio. "No soy afecta a las heroínas muy clásicas, me gustan más los personajes con zonas oscuras", admitió.