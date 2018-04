"No se si soy lesbiana o bisexual", confesó Oriana Sabatini

Oriana Sabatini se refirió nuevamente a su sexualidad luego de asegurar que saldría con una mujer y que no tiene prejuicios.

"No hay nada más lindo en esta vida que sentirse y ser libre. Ese sentimiento lo tengo porque me lo transmitió mi familia. No sé si soy lesbiana o si me gustan las mujeres, o si soy bisexual, pero no tendría prejuicios en torno a eso", volvió a afirmar la actriz y cantante en Agarrate Catalina.

Luego aclaró: "No digo que está bien o mal, pero sí creo que está bueno que cada persona sea libre y pueda hacer lo que quiera. El amor es universal, yo sé que suena tan tonto, pero es así, te podés enamorar de cualquier persona".

