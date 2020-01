"No podría conducir el programa de Tinelli"

Kaczka lleva años conduciendo exitosamente ciclos de juegos en el canal del Grupo Clarín y además es socio de la productora Kuarzo con Martín Kweller, desde donde produce otros ciclos. Así opinó sobre su rol de productor y cómo haría si le toca reemplazar en "Showmatch" a Marcelo Tinelli.

—Sos productor de TV, tenés una sociedad con la productora Kuarzo, desde ese lugar, apostarías, a una conductora o a un conductor?

—Yo creo que los conductores no podemos hacer todo. Lo que sí creo es que los programas tienen que tener el estilo del conductor, siempre para pensarlos hay que ver qué cosa van a hacer. Todo depende del programa y no conozco conductor que pueda hacer todos los programas, cuando yo cambio el conductor y mantengo el programa se complica y cuando le cambio el programa al conductor también. Para mí tiene que ver con los momentos, estar a la altura y sostener el programa. Cuando yo veo un conductor que le va bien, me encanta.

—¿Cómo reaccionarías si Marcelo Tinelli dice "voy a ser presidente de la Conmebol o de AFA" y te llaman para hacerte cargo de Showmatch? ¿Aceptarías?

—No sé si podría conducir un programa de otro. Cuando un conductor no está a los programas hay que reinventarlos. En el caso de ese programa, se notaría y habría que reinventarlo. Seguramente sería un programa con un certamen de baile y de humor, pero ya no sería "Showmatch". Pensemos a Tinelli manejando el programa de Rodrigo Lussich, no creo que lo pueda hacer siendo Tinelli. Por ejemplo, tampoco veo a cualquiera de nosotros conduciendo "Intrusos" tan bien como lo hace Jorge Rial. Me parece que esos experimentos no funcionan más allá del talento enorme de los conductores.