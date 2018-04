En enero pasado Araceli González despertó muchas críticas cuando declaró: "No soy feminista. Las respeto muchísimo, pero tengo un hijo varón precioso y un marido hermoso y respeto mucho a los hombres también". La frase desató un gran revuelo en las redes sociales. "Yo siempre he defendido los derechos de la mujer, pero no necesariamente pertenezco a una rama feminista. Y eso no me hace ni menos mujer ni menos feminista", aclaró. Sobre el movimiento feminista actual que se expresa en la Argentina en diferentes manifestaciones, Araceli opinó: "Este un momento de mucha ebullición, y eso está buenísimo. Es muy positivo el grito de las mujeres y su lucha, pero también siento que hay hombres maravillosos que acompañan. Mi marido de hecho se define como feminista. Y yo lo compruebo porque es un hombre que me ama y me respeta como mujer. Yo no me identifico con el feminismo extremista y tampoco me gustó que me dijeran que no entiendo lo que es el feminismo. He leído a Simone de Beauvoir y comprendo perfectamente el tema. Pero yo no voy a defender mis derechos agrediendo al hombre. Aunque sí voy a denunciar al hombre que agrede", puntualizó. En un tono contundente la actriz concluyó: "Yo sentí que actrices argentinas me agredieron y me trataron de tonta, y lo que menos soy yo es tonta. Soy una mujer con una escala de valores y la respeto a rajatabla. El que me conoce de la vida sabe que no hay nadie más defensora de los derechos de la mujer que yo".