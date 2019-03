"No le faltaba el respeto a nadie"

En los últimos años, el humor de Alberto Olmedo fue cuestionado por distintas corrientes feministas, que lo tacharon de misógino y machista."Es demasiado. No lo veo tan así", dijo al respecto su hijo Mariano.

"Mi papá era un tipo que jamás le faltaba el respeto a nadie. Ni a las mujeres ni a los hombres. Le daba lugar a todos. Y si el otro brillaba mi papá aplaudía. No era mezquino, no quería tapar el talento de los demás. Era de una generosidad absoluta", recalcó. "Siempre respetó a sus compañeros y a sus compañeras. Y Hugo Sofovich era igual. Por eso formaban un equipo increíble. Lo que hacían ellos era otro tipo de humor. Tal vez hoy habría que aggiornarlo, sí, tal vez no se comprenda fuera de esa época", admitió.

El realizador confirmó además la teoría de que los comediantes son serios en su vida privada. "Mi papá era un tipo tranquilo, que sabía manejar la ansiedad, cosa que a mí no me pasa", comentó entre risas. "Era un tipo centrado, que venía muy de abajo. A él todo le costó, no le regalaron nada, y valoraba sus logros y cada cosa que tenía", señaló.