Un músico de Cruz Alta junto a cuatro neoyorquinos tocan jazz en un teatro de Rosario de cara al Paraná. Esa es la propuesta de hoy, a las 21, en el Centro Cultural Parque de España (Sarmiento y el río). Pero el nativo de la provincia de Córdoba no es otro que el trompetista Mariano Loiácono, por lo que hay calidad asegurada, y como si fuera poco viene a la cabeza del NY Quintet. "La jerarquía de los músicos ayudan en el resultado final de la música, pero de nada serviría si no hay química entre los integrantes", dijo Loiácono a Escenario, que vendrá acompañado por Anthony Wonsey (piano), Rudy Royston (batería), Ron McClure (contrabajo) y Antonio Hart (saxo tenor).

"Vibrations" se titula el disco que presentarán esta noche en Rosario, que es un material que continúa la línea del hardbop que distingue a Loiácono, que incluye tres nuevas composiciones propias ("Bluescycle", "Waltz for my hero" y "Vibrations"), una de George Garzone ("To Michael Brecker"), otra de Freddie Hubbard ("Dear John") y un standard ("You don"t know what love is").

Loiácono visita desde hace unos años Nueva York con cierta periodicidad para tocar y estudiar con grandes músicos de la escena neoyorquina. Este trabajo es el reflejo de esa conexión entre el trompetista y los músicos estadounidenses, de extensa y reconocida trayectoria a nivel mundial.

—"Vibrations" combina momentos de intensidad con otros algo más reposados, pero siempre con tu pulso habitual. ¿Qué es lo que diferencia este material respecto a tus producciones anteriores?

—La diferencia está en la sensación que me produce, no más o menos importante que el resto de los discos, distinta. Grabar en Nueva York fue un desafío y un sueño cumplido. En lo musical es otro episodio, como fue grabar en vivo "Black Soul", o como fue grabar el primer disco. Todos son importantes para mí.

—¿Cuál es el valor agregado que te aporta una banda íntegramente compuesta por músicos nacidos en Nueva York?

—Creo que la jerarquía de los músicos ayudan en el resultado final de la música, pero de nada serviría si no hay química entre los integrantes. Nosotros logramos rápidamente alinearnos en la dirección que pedía mi música y eso ayudó mucho a la sesión.

—¿Qué lugar tiene el jazz en la música argentina?

—Un lugar muy chico, va creciendo pero no es comparable aún con otros estilos como el rock, el tango, el folclore u otros géneros más populares.

—Al jazz se lo ubica generalmente como una música de culto y para exquisitos ¿Qué debería tener el género para acercarse más al gusto popular?

—El jazz es para mí lo contrario a lo que la gente supone. Es una música que tiene raíces en la parte más baja de la sociedad norteamericana. El jazz es en sus orígenes algo muy popular. No hay que saber absolutamente nada para escuchar jazz, sólo sentarse a escuchar y disfrutar. No creo que todos los que llenan un teatro escuchando una ópera sepan exactamente qué pasa con la parte armónica o rítmica o compositiva de la obra. Es sólo música.

—Los tres temas propios de tu disco exponen que siempre buscás un costado creativo en tus composiciones. ¿Cuáles son tus referentes a la hora de la composición y la interpretación?

—No soy un gran compositor. De hecho me cuesta mucho. Compongo cuando siento la necesidad de hacerlo, cuando tengo algo para decir. En cuanto a mis referentes en la interpretación son muchos, los más importantes Miles Davis, Woody Shaw, Freddie Hubbard.

—Venís de ganar un premio Cóndor de Plata por tu trabajo en la banda de sonido del filme "La luz incidente", de Ariel Rotter. ¿Es un disfrute distinto componer música para una película?

—Ha sido una experiencia muy linda realmente. Nunca había tenido la oportunidad de escribir música para una película y lo disfruté mucho. Ariel Rotter me llamó y yo le aclaré que no tenía idea de cine, soy un ignorante en la materia. De todas maneras, él apostó por mí y creo que quedó muy contento con el resultado. Ojalá pueda escribir para otra película en un futuro.

—¿Qué proyectos tenés en lo inmediato con tu banda NY Quintet?

—Primero terminar esta serie de conciertos en Rosario y Buenos Aires. Espero tener una buena sensación después de esta semana en la Argentina. Después supongo que iré a Nueva York a intentar tocar esta música por allá. Sería un lindo desafío.

—Todo artista sueña con tocar con algún monstruo sagrado de la música. ¿Con quién o quiénes te gustaría grabar un disco de duetos?

—Oh, bien, esta respuesta puede estar viciada de premura, pero en este momento diría ¡Kenny Barron!