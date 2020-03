"Ozark" pasa por un gran momento, hoy estrena tercera temporada y va por más, pero hay algo que es necesario remarcar: la serie no habría nacido si antes no hubiera existido Walter White y Skyler White. Es que la pareja central de "Breaking Bad", protagonizada por Brian Cranston y Anna Gunn, dio una clase magistral sobre la maraña del lazo amoroso, que va mucho más allá de la leyenda japonesa del hilo rojo, banalizada aún más desde un romanticismo vacío con frases para videos de whatsapp. Porque si bien la pareja de Martin y Wendy Byrde (Jason Bateman y Laura Linney) urden un plan conjunto en "Ozark" y se suben al mismo barco para lavar dinero sucio de la droga, hay una comunión mucho más potente en la historia del profesor de química que está a punto de morirse y crea un gran negocio narco a partir de la cocina de metanfetamina. Walter y Skyler formaban una célula intocable desde esa pareja difícil de amalgamar, con un hijo con parálisis cerebral y un porvenir oscuro por donde se lo mire. "Ozark" surge luego de "Breaking Bad" y es evidente que tomaron ese vínculo para explotarlo en otros personajes, que ya tomaron vuelo propio y no es de extrañar que algún guionista junto a un productor también se enganchen de "Ozark" para hacer otra serie, que sería la copia de la copia, con el riesgo de que todo se desnaturalice, como suele suceder cuando se cuelgan de una idea exitosa. Eso sí, los diálogos, las miradas y las historias de amor y vulnerabilidad que atraviesan a Walter y Skyler en "Breaking Bad" seguirán siendo inigualables. Podrán robarle ideas al autor Vince Gilligan, pero hay una sensibilidad y una estética que es imposible de imitar. Ni diez temporadas de "Ozark" podrán contra un capítulo de "Breaking Bad". Y aquel que tenga alguna duda tómese el tiempo de compararlas, buen desafío para lo que resta de la cuarentena.