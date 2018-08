"No estamos en condiciones de medir la desgracia de Pity"

Juanse tiene invitados especiales cuyo aporte realzan sus canciones. Son los casos de Alejandro Lerner en "Pastillas", en la que también canta el Padre César; y de Pity Alvarez en "Mismo camino". "Yo te miro y te sigo porque vos sos el camino y ahí nos encontramos todos una vez más" se oye la voz del ex Viejas Locas a dueto con Juanse. El tema, rodeado de una ievitable aura mística, interfiere demasiado con el presente de quien fue también líder de Intoxicados, y que está en prisión tras asesinar a un hombre en la vía pública. "Lo de Pity fue una desgracia, es un hecho que nosotros no estamos en condiciones de medir, lo que podemos hacer es verlo, leerlo, mirarlo, y un poco también advertirnos a qué nivel podemos llegar en un momento de descrontrol, o qué puede ocurrir con cosas que sirven como válvulas de escape de lo que uno va acumulando y que no se pueden acumular", dijo Juanse al respecto.

Pese a la mirada contemplativa hacia la situación, respondió de manera contundente cuando se le preguntó si él consideraba que a Pity le faltó contención: "No le faltó contención, no estoy de acuerdo con eso, todos somos distintos, está comprobado. La psicología y el conductismo coinciden en que todos los sistemas neurológicos son diferentes. Todos tenemos nuestra particularidad y es impredecible lo que nos puede pasar dentro de una hora".