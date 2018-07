"No es casualidad que tantos jóvenes se acerquen al tango"

Suena el violín y no hay dudas que es Agri. En un cruce generacional con aire de tango y un guiño a la nostalgia, Pablo Agri se presenta hoy, desde las 21, en el bar El Cairo (Santa Fe esquina Sarmiento) junto a la orquesta local El Mejunje. Hijo del violinista rosarino Antonio Agri, Pablo ofrecerá un repertorio en el que confluirá el pasado, el presente y el futuro. "Me encanta que tantos jóvenes se acerquen al tango, pero creo que no es casualidad", le dijo a

—¿Qué te representa tocar en la ciudad de tu padre y junto a una orquesta tanguera rosarina?

—Cada vez que toco en Rosario siento un montón de emociones encontradas. En primer lugar me recuerda mucho a mi infancia, cuando pasábamos casi todas las fiestas de fin de año en casa de mi tío, hermano de mi viejo, o mi abuelo en Arroyito. En segundo lugar pienso mucho, cuando camino por la ciudad, que en esos lugares comenzó la carrera papá, en una época en donde ellos eran casi como estrellas de rock. Cabe recordar que se fue a Buenos Aires en 1962 para tocar con Astor Piazzolla, al tiempo que con sus grupos rosarinos tocaban en teatros y universidades para un público joven y numeroso. Y siento también un poco de tristeza de no poder compartir esto con él.

—¿Cómo seleccionaste los tangos de esta noche, por ser los más reconocidos o simplemente por ser los que más te gustan?

—La idea del repertorio de esta noche es una mezcla de tangos tradicionales y obras de papá y mías. Vamos a tocar un tango que él compuso en el 55, aquí en Rosario, arreglado por mí; y en violín solista haremos un arreglo de "Nostalgias" e incluso hasta un dúo de violines en "El choclo".

—¿Hoy ves el tango en una época de transición o en uno de sus mejores momentos?

—Considero que el tango está en un gran momento, tanto a nivel instrumental ( hay un montón de jóvenes que tocan muy bien el bandoneón, violín y piano y les gusta el género) así como a nivel compositivo. Tengo la suerte de tocar con Nicolás Ledesma, Cristian Zárate y Marcelo Nisinman, entre otros ; y todos ellos están aportando una cantidad de temas y arreglos nuevos que entusiasman.

—¿A qué atribuís que haya tanta juventud tocando tango, como por ejemplo los chicos de El Mejunje. ¿Es porque el tango siempre se reinventa?

—Me encanta que tantos jóvenes se acerquen al tango, pero creo que no es casualidad. Hubo un bache de una camada de músicos que ahora tendrían que tener 60 años (unos 10 más que yo) que no existió. Quiero decir que están los Marconi y Pane, que son más grandes, y después de ese bache venimos nosotros. Son de mi generación Horacio Romo (hoy Director del Sexteto Mayor), Nico Ledesma (ganador del Grammy Latino de Tango), Cristian Zárate (director musical de Guillermo Fernández y lo fue también de Rubén Juárez) o Marcelo Nisinman, que vive en Europa ya hace 20 años y participa en conciertos de música clásica y contemporánea haciendo obras propias. Lo que quiero decir es que los jóvenes tuvieron un lugar desde donde partir y estudiar que quizás nosotros no lo tuvimos a los 20. En nuestra época estaban los grandes, a los que algunos tuvimos suerte de conocer, y un gran vacío.

—¿Cuál es tu último trabajo artístico y qué nuevos proyectos tenés en tu agenda?

—Desde hace ya un par de años dirijo la Camerata Argentina, es una orquesta de cuerdas que el año pasado tuvimos el honor de tocar con grandes como Néstor Marconi, Raúl Lavié, Amelita Baltar y fuera del tango tocamos en el Centro Cultural Kirchner (CCK) para el compositor cubano Leo Brouwer, quien visitó nuestro país por primera vez interpretando sus obras. Este año tocaremos con Nahuel Penissi y Adriana Varela y haremos un homenaje por los veinte años de la muerte de mi viejo. También tengo el privilegio de dirigir la Orquesta del programa "La hora del tango" que comenzó a transmitirse esta semana por la TV Pública y marca el retorno a la televisión abierta de un ciclo de nuestro género.