"No era para mÃ­", asegurÃ³ Karina por el video del Kun AgÃ¼ero

Este fin de semana, el Manchester City festej贸 su nuevo t铆tulo en la Premier League y Sergio "el Kun" Ag眉ero y sus compa帽eros salieron a festejar con todo.

Mientras la celebraci贸n transcurr铆a en un boliche, el deportista cometi贸 un desliz cuando dispar贸 una controvertida frase, que al principio pareci贸 estar dirigida hacia su ex. "Traidora", grit贸 el morocho mirando a la c谩mara del celular de un compa帽ero.





Pero luego de atajarse en las redes con un fuerte mensaje en Instagram, Karina "la Princesita", desestim贸 ser la destinataria de aquellas palabras injuriosas.

"No creo que sea para m铆. Debe ser por cosas que est谩 viviendo hoy en d铆a 茅l. Estamos separados hace una banda", coment贸 en una nota con "Los Angeles de la ma帽ana".

"De vez en cuando intercambiamos un '驴hola todo bien?' Pero ese video no es para m铆. Aparte, yo tengo respeto para con 茅l. Nunca dije los motivos de la separaci贸n, nada, porque me parece que cuando uno quiso tanto a alguien cuida hasta cuando ya no est谩s m谩s. S茅 que no es para m铆. Si cuando nos separamos no pas贸 nada de esto, 驴por qu茅 pasar铆a ahora?", se pregunt贸.





