Fabián "Poroto" Cubero se despidió del fútbol profesional el pasado domingo ante los hinchas de Vélez en su último partido en el estadio José Amalfitani. El jugador de 40 años vistió la camiseta del Fortín nada menos que 632 veces, un récord absoluto para el club donde es ídolo. Estuvo acompañado por Mica Viciconti desde la tribuna pero sin sus hijas.

En los minutos finales del triunfo por 3 a 1 frente a Colón, Cubero, que en los últimos meses ya era suplente en el equipo que dirige Gabriel Heinze, ingresó a la cancha y se vivió un momento muy emotivo con la ovación de los hinchas. Pero hubo tres ausencias que llamaron mucho la atención: sus hijas Indiana (11), Allegra (8) y Sienna (5) que no formaron parte de la despedida.

Nicole Neumann, su exesposa y madre de las nenas, habló con "Los ángeles de la mañana" sobre el tema: "Me imagino que para él debe ser un momento fuertísimo. Las nenas lo habrían acompañado seguramente. Yo no tenía ni idea, la verdad. No fueron porque yo no estaba enterada. Era mi fin de semana y no lo sabía”.

Ante la sorpresa de los noteros que la entrevistaban, Nicole reiteró: "Las chicas no me comentaron nada y yo no estoy al tanto del fútbol. La verdad es que no lo sabíamos".

Por último, cuando le recordaron que Fabián aseguró que internamente su relación no atravesaba un mejor momento como ella había expresado días atrás, sino que eso era 'para el afuera', Nicole reflexionó: "Internamente yo estoy en esa sintonía y espero que así sea. Estoy trabajando para que sea lo mejor para todos, especialmente para mis hijas".