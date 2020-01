Nicole Neumann y su ex Fabián Poroto Cubero volvieron a dar batalla. Las peleas del pasado, que arrancaron en 2016, resurgieron en los últimos días cuando el deportista quiso pasar a buscar a sus hijas para llevarlas de vacaciones y descubrió que, no sólo que las chicas no estaban, sino que la modelo lo tiene bloqueado en su celular.

El nuevo cortocircuito entre la expareja se dio por la tenencia de las hijas durante enero. Y la cuestión se agravó a tal punto que ya está en manos de los abogados del exftubolista.

Según publica el portal Teleshow, Neuman estuvo de vacaciones con sus hijas en la primera quincena de enero y había arreglado con el padre de las pequeñas que la segunda parte del mes sería para él.

Fabián estuvo en Villa Carlos Paz acompañando a su novia, Mica Viciconte, quien forma parte del elenco de Atrapados en el museo. El exjugador de Vélez las llevó a al estreno de la obra y las niñas subieron al escenario a saludar a la novia de su padre, cuando terminó la función.

La fecha de intercambio quedó pactada para el jueves 16 de enero. Cubero tenía que retirar a sus hijas de la casa de su ex mujer en horas del mediodía. El jugador primero quiso avisar vía celular que estaba en viaje y ahí se dio cuenta que Nicole lo había bloqueado. Frente a esta situación, decidió ir a buscarlas directamente.

“Si es verdad, me bloqueó el celula y no pude retirar a las nenas. Es la segunda vez que me lo hace. No quiero hablar del tema”, dijo Poroto cuando lo consultaron sobre esa situación.