Nicole Neumann y Angel de Brito mantienen una tensa relación desde hace tiempo. Y como si eso fuera poco, hace unos días tuvieron un duro cruce en el Súper Bailando -donde reemplazó a Pampita por su luna de miel- porque el periodista la acusó públicamente de contradecirlo en cada devolución que daba.

Anoche, en el piso del programa de Marcelo Tinelli, el conductor les preguntó a ambos jurados: “¿Ustedes están peleados de verdad, Nicole Neumann y Ángel de Brito? Estuve mirando el Twitter, pero estos días lo estuve mirando poco. ¿Están peleados de verdad? Los veo al lado pero no sabía que estaban tan peleados, ¿o es para Twitter?, ¿Como Las Vegas, que lo que pasa en Las Vegas, se queda en Las Vegas?”, ironizó.

“A mí me pasa que últimamente Ángel está con un nivel de agresión un poco fuerte y yo, como dice Charles Bukowski: 'No tengo tiempo para cosas que no tienen alma'. Eso es todo lo que tengo para decir”, respondió la modelo, esgrimiendo así un peculiar método para defenderse.

Entre risas, Ángel contestó: “Qué querés que te diga después de esto, no puedo decir mucho”.

"¿Sabés quién es? porque como te reís y me tildabas de tonta porque no me salían los números…”, chicaneó Neumann al periodista señalando la botonera de puntuación del certamen.

Sin embargo, de Brito no se quedó callado y le contestó: “Tonta no, te hice un chiste que le salía mejor a Pampita, ¿no tenés humor?”.

“¿Fue un chiste? Porque no se nota en tu cara a veces que son chistes”, siguió peleando Nicole y agregó: “Yo sonrío bastante más que vos”.

“Está enojada porque en su programa me preguntaron a quién prefería como jurado y eligí a Pampita”, confesó el conductor de LAM.

Sin dar muchas vueltas, la rubia manifestó: “No, esto viene de mucho antes, cuando Ángel empezó con este nivel de agresión porque tuvimos una discusión de algo personal, porque se supone que teníamos cierta amistad, lo bloqueé en Whatsapp y se ve que se ofendió muchísimo, y desde entonces son todos palos, todo el tiempo palos”.

“Le molestó que le dijera casi vegana, porque la vi con un cinturón de cuero y me llamó la atención”, retrucó Ángel para finalizar el cruce.