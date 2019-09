La tensión entre Nicole Neumann y Fabián Cubero está en su máximo nivel de expresión. A pesar de que hace tres años están separados, los inconvenientes y cruces están a la orden del día.

Así volvió a quedar en claro hoy cuando Nicole abandonó de manera sorpresiva y envuelta en llanto el piso de Nosotros a la mañana.

En ese momento, el conductor del programa, el Pollo Álvarez, la excusó diciendo que se sentía mal y le había bajado la presión. Sin embargo, al volver del corte el Pollo admitió: "Dije que se sentía mal para protegerla. No se siente mal", explicó.

Embed

A pesar del incómodo momento, Nicole admitió que sentía mal por un "tema familiar" y terminó reconociendo que su malestar estaba relacionada con Cubero: "Nunca quiero contar porque es horrible hablar del papá de tus hijas, con el que compartiste once años y que va a formar parte de tu vida siempre. Es insoportable...".

"No entiendo que alguien se levante todos los días queriéndote hacer la vida imposible. No lo entiendo. Lo mejor es querer que la mamá de tus hijas sea feliz, haga planes con tus hijas y sea feliz. No lo entiendo. No es sostenible hacer al papel de fuerte todos los días. Trato pero…", agregó muy angustiada.

Finalmente, Alvarez reveló el motivo de las lágrimas de su panelista: "Nicole quiere hacer algo con las chicas y no puede. Puntualmente en estos días. Ahí está el problema".