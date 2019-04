Nicole Neumann disfruta de su nueva etapa de la vida sin varones a la vista luego de terminar su relación con Matías Tasín.

En una visita al programa El precio justo, de Telefe, Lizy Tagliani le realizó varias preguntas entre ellas si era celosa. La respuesta no se hizo esperar: "No, no soy celosa, soy segura. Pero, que no te agarre en alguna".

Lizy fue subiendo el tenor de sus preguntas y le preguntó a la modelo si se le tiraban mucho en las redes y si le enviaban mensajes subidos de tono.

Fue entonces que la modelo confesó algunos secretos y trucos íntimos: "Alguna foto me ha llegado, pero no miro mucho el inbox (mensajes privados)... Me mandan algunas cositas, pero más de amor. Igual, algún que otro más chancho siempre hay... Yo no mando nada. Si quieren ver (una foto hot) que la googleen. Igual, la cara no hay que mandar nunca, ¡ mirá si te mandan al frente!".