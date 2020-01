Recién llegada de pasar unos días d vacaciones en Miami y visitar Disney junto a sus hijas Indiana (11), Allegra (8) y Sienna (5), Nicole Neumann regresó a su rol de panelista en Nosotros a la Mañana. Allí, entre comentarios sobre lo bueno que había sido compartir semejanete viaje con sus pequeñas, la blonda comentó el porqué en cada foto donde aparecían las niñas lo hacían con sus rostros tapados.

Nicole explicó que debió tomar esa medida -tapando los rostros con un emoji o sticker cada vez que subía una foto a Instagram- para no infringir la medida cautelar que le puso su ex Poroto Cubero, para no exponer a la menores. Del mismo modo, la cautelar rige para el excapitán de Vélez.

"No había que blurear a Mickey, ¿no?", le comentó Ariel Wolman, con picardía. Y la modelo contestó con ironía: "No, Mickey por ahora no me puso ninguna cautelar. ¡Qué insoportable! Es un laburazo (taparles las caras). De pronto no me daba cuenta y grababa historias espontáneas, las subía y las tenía que borrar. Pero, sí, esas son Indiana, Allegra y Sienna".

"Yo nunca publiqué las caras de mis hijas, siempre las saqué tapadas. Es un laburazo, pero ellas entienden".

Consultada sobre si sus hijas saben por qué no comparte sus imágenes sin blurearlas, Nicole agregó: "Ellas saben por qué es todo. Lo entienden. A veces me dicen que se ve la cara de tal o que se la ve a una de ellas. Me ayudan… Yo nunca publiqué las caras de mis hijas, siempre las saqué tapadas".

Wolman, en tanto, agregó que Cubero considera que su exmujer no cumplió la cautelar y le pediría una cifra millonaria: "El reclamo judicial dice que es por la publicación de fotos indebidas, por la cautelar que pusieron los dos para que no salgan las menores. Por eso son los dos millones (que reclama Fabián)".