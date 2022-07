Nicole Neumann quedó en el ojo de la tormenta por una fuerte acusación

Luli Fernández dijo que la modelo le pidió a la producción del programa Los 8 escalones del millón que no la contraten como su reemplazante cuando ella falta

Nicole Neumann no sólo enfrenta cuestionamientos de sus compañeros en el programa Los 8 escalones del millón (El Trece) por tener el privilegio de ausentarse dos días por semana para viajar sino que ahora fue acusada por Luli Fernández de bajarla como su reemplazante del ciclo que conduce Guido Kaczka.

La panelista del programa Socios del espectáculo contó que había cerrado el acuerdo para ocupar el lugar de Neumann las dos veces por semana que la modelo se ausenta para viajar junto a su novio piloto José Manuel Urcera, pero se quedó sin ese trabajo porque la ex esposa de Fabián Cubero la impugnó. "Las tres fechas que me quedé sin trabajar fue porque vos pediste que no esté", dijo Luli muy segura mirando a cámara, dirigiéndose a la modelo.