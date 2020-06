Nicole Neumann es criticada hasta cuando no se equivoca

Desde hace un tiempo la modelo Nicole Neumann se ha convertido en noticia recurrente por sus dichos y actitudes, a tal punto que lo que no hace se lo inventan. En la emisión de hoy del programa televisivo “Los Ángeles de la Mañana”, Angel De Brito dijo que Nicole Neumann habría roto la cuarentena porque una manicura y un masajista "habrían entrado a su casa", y esa versión trascendió porque su exposo Fabián Cubero habría recibido la multa por las supuestas infracciones de su ex en el lugar donde vive.

Yanina Latorre sin siquiera esperar la confirmación se abalanzó con su habitual incontinencia verbal: “¿Nicole es la misma que no dejaba ir a las nenas al edificio de Cubero porque tenían que subir en el ascensor, estar con otra gente y tocar el botón? ¿La que hablaba de la pandemia y la vacuna? La verdad que esta chica cambia todo el tiempo y tiene doble discurso!”.

Pero a manera de autocrítica en el mismo programa entrevistaron enseguida a Nicole quien hizo un fuerte descargo: “Yo no rompí la cuarentena, nadie más obsesiva que yo con el tema. No me hago masajes desde hace cien años, y la manicura entró al barrio pero no para hacerme las manos, sino que ahora vende alimentos, entonces yo la ayudo y le encargo cosas y me deja la comida en la puerta de mi casa. ¿Será eso? Entró porque tiene permiso por los alimentos, pero a mi casa no ingresó, sería una locura. Así que si me denunciaron porque la vieron entrar al barrio, lamento informarles que fue por eso”.

En cuanto a la multa, Neumann desmintió: “Las expensas las pago yo, no mi ex, y no me llegó ninguna multa. Sí tuve un aumento, pero fue porque se me rompió un caño de agua en mi lote, pero no por ninguna multa. No sé si a él le siguen comunicando las cosas, pero pagar, pago yo”.

La panelista Karina Iavícoli agregó que Nicole le confió que estas cosas son delirios de Cubero, ya que a nadie le llegó ninguna multa, y admitió que la fastidia de sobremanera que él filtre cosas.

Cuando la noticia que dio el programa fue desmentida por el propio programa, y luego de que Latorre haya cuestionado a Neumann, ahora llegó el turno de otra de las panelistas, Mariana Brey, quien para compensar sentenció: “Qué alcahuete Cubero”.