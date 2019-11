Nicole Neumann dijo que puede vivir sin sexo: "Prefiero el celibato"

Nicole Neumann aseguró que es "muy pasional" pero aseguró que puede prescindir de las relaciones sexuales: "Prefiero el celibato", aseguró.

"Soy muy pasional, voy con todo, te doy todo, y si no brindás lo mismo quedate en tu casa", sostuvo la modelo y panelista, y manifestó: "Tengo la vida muy ocupada como para hacerme drama".

A la hora de las confesiones, la ex de Poroto Cubero sorprendió en sus declaraciones a La Once Diez/Radio de la Ciudad con una confesión: "En esto del amor propio, la paz y la estabilidad, hay otras cosas que valoro más, lo sexual no me llena, tengo otra edad, prefiero el celibato".

Pero, entre risas, aclaró: "Por un tiempo prudente".