Nicole Neumann estuvo invitada este lunes en el programa "Pampita Online" que contó con la conducción de María Vázquez porque Carolina Ardohain estaba de vacaciones en Punta Cana. Lo que ahora se reveló es que la modelo fue "engañada" para ir al ciclo.

En una primera instancia había resultado un poco extraña la participación de Nicole en el ciclo de Pampita, más teniendo en cuenta que su anterior visita, que tenía como objetivo la reconciliación con ella, no terminó de la mejor manera.

"Me preguntó todo de mi vida privada, cizaña y cizaña. Me fui llorando, fue espantoso. A mí me lastimó un montón, por si no se enteró. Después dice que no lastima a la gente", expresó la rubia posterior a dicho encuentro, en 2017.

"Esperemos llevarnos una buena experiencia entonces", le dijo ahora Nicole a María, picante, antes de iniciar la entrevista, que luego transitó un diálogo tranquilo.

>> Leer más: Nicole estuvo en el programa de Pampita pero no hubo tensión

Pero a la salida del programa, Nicole aseguró que la producción no le avisó que iría al programa de Pampita. "Me sentí bien, súper bien. Pero me vendieron que era un especial de entrevistas de María Vázquez, y que dentro de los cinco nombres que ella sugirió me había nombrado a mí. Y yo dije 'Sí, obvio'", contó en diálogo con "Intrusos".

"Cuando llegué me dijeron que María estaba reemplazando a Pampita. Yo no tenía ni idea que ella estaba de viaje", contó Nicole, que se enteró de lo sucedido minutos antes de salir al aire. En ese momento, ella se enojó y hasta amenazó con irse, pero finalmente la producción de ciclo la pudo convencer.

Ante la consulta sobre cuál habría sido su respuesta a la invitación si la conductora era Pampita, Nicole aseguró: "Posiblemente no (iría). Ya lo dije, no volvería a someterme".