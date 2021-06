Nicole Kidman y Jimmy Fallon tuvieron una cita pero él nunca se enteró

En el video, que rápidamente se expandió por todas las redes sociales, ambos empezaron a hablar sobre cómo se conocieron, pero la australiana le remarca al estadounidense: "Yo solo recuerdo que me gustabas. Ahora no, estoy casada". Automáticamente, la cara de Fallon cambió al no creer lo que estaba escuchando. "Espera, ¿qué?", es lo único que atina a decir, mientras Kidman continúa explicando que Rick, su amigo en común, le dijo que tal vez podía ir a su departamento para conocerlo, a lo que ella accedió.

https://twitter.com/cinergiaonline/status/1406643029876826116 Cumple años Nicole Kidman y es un gran momento para recordar el día en que Jimmy Fallon se enteró de que podría haber tenido una cita con ella. pic.twitter.com/mcmIdptRAQ — Cinergia (@cinergiaonline) June 20, 2021 Twitter">

No obstante, la situación se pone aún más graciosa cuando la actriz cuenta que el presentador llevaba puesta una gorra de béisbol, no dijo ni una palabra en todo el rato y luego se puso a jugar videojuegos. "¡¿Era una cita?!" gritó asombrado y luego se justificó, entre risas: "Estaba muy nervioso. No sabía que era algo... pensaba que era una película". "Fue un desastre", le contó Kidman al público y prosiguió manifestando que en aquel momento pensó que no le interesaba, también se dijo a sí misma que "no había química" y hasta confesó haber sospechado que él tal vez era gay.

En el programa, tanto el público como ambos protagonistas estallaban de la risa. Más tarde, se supo que no fue una, sino dos veces las que le sucedió esto a Fallon. La 4 veces nominada al Oscar le contó al presentador que pudo haberle dado una segunda oportunidad cuando se encontraban en la casa del director David Fincher. Allí, ella esperaba que le pida su número telefónico nunca lo hizo. "Estábamos en la cocina después de que todo el mundo saliera y yo estaba esperando", le reveló.

Ante tal situación, los comentarios de las redes sociales se hicieron presentes. Muchas mujeres explicaron situaciones en las que les ocurrió algo similar y exponiendo que los hombres suelen tardar un poco en entender este tipo de circunstancias. Mientras tanto, el público masculino respondió con memes a tales acusaciones y admitieron identificarse con Jimmy Fallon.

https://twitter.com/Yazzlebizzle/status/1407178023699353603 El claro ejemplo que los hombres no captan las indirectas de nosotras — Yazzle (@Yazzlebizzle) June 22, 2021

https://twitter.com/nsotelolar/status/1407111865482760194 Mis amigos dicen que soy Jimmy https://t.co/MykKCZRkbK — Nahuel Sotelo (@nsotelolar) June 21, 2021