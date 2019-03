Los rumores sobre los motivos de la ruptura de Nicole Neumann con Matías Tasín metieron en medio al presunto affaire que el empresario habría mantenido con Mollie Gould, la novia de Luis Miguel.

Según reveló anoche a través de las redes sociales, Nicole no se separó del empresario por las circunstancias mencionadas, ya que la relación se habría terminado hace algunas semanas.

"Yo no tengo novio desde el 20 de febrero, por lo cual no le debo nada a nadie... ¡ni nadie me debe nada a mí!", arrancó a escribir la modelo en Instagram Stories.

Y agregó, en referencia al presunto affaire de su ex con Mollie Gould, la novia del cantante mexicano "Y dudo que alguien arriesgue así una relación con el rey, ¿no?".

"Pero si fue así, como diría J.B, 'dejen cog... a la gente tranquila', che", concluyó Nicole, con una frase que Jimena Barón disparó tras su separación de Juan Martín del Potro.

nicole