En su segundo programa, Pampita entrevistó a Mica Viciconte, novia del ex de su enemiga Nicole Neumann, Fabián "Poroto" Cubero, y se dieron situaciones cusetionables.

Primero, en medio de un juego mediático con Fede Bal, la participante de Combate aseguró que "mataría a Nicole". Después, sacaron al aire al futbolista y sus hijas y hasta se animaron a hablar de la intimidad de la pareja con ellas escuchando.

Este miércoles, Neumann salió con los tapones de punta. "No me sorprendió nada. Quedó a la vista lo que pasó cuando me invitó a mí. Los hechos hablan por sí solos. Se ve que ella tiene el tema acá (se indica la cabeza), porque en el segundo programa ya está con Nicole", inició en Cortá por Lozano.

"Quiero plantear como mamá, que les parece poner criaturas al aire, mis hijas, de 3 años y medio, 7 y 9 años para hablar de sexo y de matar a la madre. ¡Matar a la madre! Es lo único que quiero plantear", concluyó indignada.