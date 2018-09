La modelo Nicole Neumann destrozó públicamente a Luciana Salazar por su pelea con su expareja, el economista Martín Redrado, quien le confesó que le había hecho una brujería.

"Yo no la banco. Si estuviste diez años con una persona no podés salir a decir ahora que es monstruosa", opinó la ex de Cubero en Cortá por Lozano, para abrir un nuevo frente de batalla, impensado hasta el momento.

"Si te separaste sos libre de hacer de tu culo lo que quieras. Ya está. ¡Basta!", aseguró con un elocuente tono de fastidio.