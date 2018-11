Nicolás Cabré se enojó feo con un periodista y termino todo mal

Nicolás Cabré comenzó a revertir la mala relación que tenía con la prensa y empezó a vincularse de una manera más amigable con los periodistas que se le acercaban a hacerle preguntas.

Sin embargo, el protagonista de "Mi hermano es un clon" no pudo evitar reaccionar de mala manera cuando le preguntaron por el escándalo entre su pareja, Laurita Fernández, y su compañera en la tira, Flor Vigna, a partir de la foto junto a él en la cama que publicó la bicampeona del Bailando en sus redes sociales.

Lo que sucedió es que el cronista Sebastián "Pampito" Perello Aciar dejó por un rato el tema de su pasión por el running y su participación en la maratón de Nueva York para preguntarle por todo lo que se había suscitado a partir de la publicación de la foto por parte de Vigna.

"Hay cosas que las hablo en privado. Hay cosas que yo las hablo en los lugares en los que las tengo que hablar. Obviamente, hay cosas que me molestan y no comparto ciertas maneras. Me parece que hay formas de hacer televisión o de promocionar que yo no comparto. Pero no quiero hablar de esto y lo que tuve que hablar lo hablé en donde lo tenía que hablar", respondió Cabré, visiblemente incómodo por la pregunta de Pampito, coconductor junto a Nacho Goano.





Nico Cabre



"Llo que me enoja me sigue enojando", sentenció el actor, para luego agregar: "Estoy más grande, pero veo que nada modifica a determinado tipo de prensa. Uno puede estar más relajado y creer que cambian las cosas, pero siguen haciendo las mismas pelotu... como ahora, que te dicen vamos a hablar de running y terminan hablando de cosas que no tengo ganas de hablar", sentenció visiblemente molesto.