Nicolás Cabré se refirió a aquella escandalosa función de la comedia dramática "Departamento de soltero" donde el actor debió soportar gritos de mujeres desde la platea.

“Esto se fue de las manos, se quisieron hacer las graciosas y pasaron el límite. Desde que se levantó el telón hasta el final se la pasaron hablando, no se suele suspender una obra. Es molesto que te digan cosas todo el tiempo, no es una sola cosa. Ya después el vocabulario era cualquier cosa y había nenas. Si un hombre le estuviese diciendo a una actriz que le muestre y que la iba a partir, hubiese sido un escándalo”, explicó el actor en el ciclo radial "Agarrate Catalina".

"Desde la sala lo tendrían que haber parado. Era todo muy incómodo, cuando yo paré empezaron a decir cosas. Si lo hubiese hecho un hombre, habría sido terrible. No me sentí acosado, creo que nosotros también fallamos pensando que iban a parar", agregó Cabré.

"Llegó un momento en el que me perdí, ya no me acordaba qué tenía que decir. Mi intención era terminar la función e irme de malhumor a mi casa, listo. Pero cuando ya no sabés lo que decir y te siguen hablando, es incómodo. Rompe toda la magia", sostuvo.

Consultado sobre quienes hacen hincapié en su fama de hombre de pocas pulgas, manifestó: "Muchos de los que dicen que soy malhumorado es porque no me conocen. Si hay algo que no me gusta, soy franco y lo vas a saber. Pero el 80% de los que dicen que soy terrible no me cruzaron nunca en su vida. Es más negocio decir que soy terrible".