Nico Vázquez reveló por qué se peleó con la China Suárez

Nicolás Vázquez convirtió los rumores en certeza. Luego de que trascienda la versión de que tanto él como su mujer, Gimena Accardi, estaban distanciados de la China Suárez, el actor confirmó hoy la relación no existe. "No es parte de mi vínculo más cercano. Se equivoca demasiado", aseguró.

"Eramos como hermanos. Pero hay situaciones que hacen que uno elija. Hoy no es parte de mi vínculo más cercano", manifestó el actor y conductor.

Ante la consulta sobre si el distanciamiento tiene que ver con que la actriz no estuvo presente en un momento complicado de su vida, en clara alusión a la muerte de su hermano, respondió: "En el momento que uno más necesitas los amigos no estuvo. Y no perdí una mochila... Duele. No tengo relación desde diciembre, que paso lo que paso".

Por último, sostuvo: "Duele porque la queríamos muchísimo. Pero se equivoca demasiado".