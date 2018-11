Nico Riera reveló que cree en la naturaleza y "abraza árboles"

Nicolás Riera es uno de los protagonistas de "Millennials" que debutó en el canal Net.Tv. Por el estreno fue entrevistado por Carolina Ardohain donde sorprendió con una sentida respuesta sobre su vínculo con la naturaleza.

Una de las consultas de la conductora de "Pampita íntima" es sobre las creencias y la fe. Fue en ese marco que Nico Riera contestó algo que nunca nadie había mencionado: la importancia que le brinda al planeta Tierra. Y en su relato sorprendió al mencionar una práctica que en algún momento le dio algo de pudor: abraza a los árboles.

"Si tuviese que poner algo como un Dios, diría la naturaleza, la tierra. Ahí esta la respuesta, el por qué. El planeta va evolucionando, somos partes nosotros de esa evolución. Siempre que tengo algún tema, que no me cierran las cuentas, que no me cierra por qué estoy acá, para qué vivo, recurro a la naturaleza", aseguró.

Luego dijo puntualmente lo que hacía: "Me meto al mar, me voy al bosque, abrazo un árbol. Al principio me daba vergüenza que me vean abrazado a un árbol...". Pampita repreguntó si lo hacía seguido y él contestó que no tanto como quisiera, sobre todo, por la ciudad donde vive.

"Tendría que abrazar más seguido. Estando en la ciudad se complica mucho, empezás con temas en la cabeza. Y en la naturaleza se acomodan las cosas. La posta está ahí, sobre todo los ritmos de vida, entender que todo es cíclico, como es en la naturaleza. Es todo uno", reflexionó.