Nicki Nicole salió a bancar a Paulo Londra y disparó contra los Big Ligas

Londra entabló una batalla legal con Big Ligas porque la productora le hizo firmar un contrato que le impedía sacar nueva música hasta 2025. El músico de 23 años sostiene que fue engañado. La situación generó indignación entre los fans del trapero, también entre sus colegas que cargaron sobre los empresarios que obligaron al joven con malas artes a tomar semejante compromiso.

Las fotocopias del engaño

“Al siguiente día de ‘Condenado Para El Millón’, tema que sacamos porque queríamos mostrar hasta dónde íbamos a llegar, Kristo vino con unas fotocopias, una lapicera cara y un filmaker, y me dijo que íbamos a hacer un video para subir a las redes y entonces nos hizo ponernos de espalda y me dijo que firme unas fotocopias mientras nos filmaban”, contó Londra sobre el incidente.

“Pensé que era un simple video y nunca pensé que eso fuese un contrato el cual hagan valer de esa forma tan engañosa”, contó el trapero, y aseguró: “Algún día volveré a sacar música y los que no quieran van a tener que verme sonreír”. Entretanto, no puede publicar temas nuevos hasta tanto la justicia no se pronuncie sobre el caso. El mundo de la música apoyó su causa.

Daniel Oviedo y Cristian Kristo Salazar, conocidos como Ovy on the Drums y Kristo, los productores del sello Big Ligas, menospreciaron en Twitter las críticas que recibieron por el conflicto legal que mantienen con Londra, quien en 2020, cuando atravesaba el mejor momento de su carrera, se vio imposibilitado de volver a sacar canciones por un contrato que, según explicó, le hicieron firmar a base de engaños.

"En Argentina nadie volverá a trabajar con ustedes... 3 Doritos después, grabamos con Tini, María Becerra, Khea, Mya, Zaramay, Ms Nina, Juan Ingaramo, NIcki Nicole", escribieron en la cuenta de Twitter de su firma colombiana, la productora Big Ligas. Y agregaron: "Como van las cosas temita hasta con Gardel si estuviera vivo! A veces la gente se cree todo lo (que se) dice en Internet, despierten".

El deseo de Nicki Nicole

La trapera rosarina, que surfea la cresta de la ola desde que cantó en el programa de Jimmy Falon, salió al cruce de la publicación. "Big ligas por favor no me involucren en ese tipo de posteos, yo lo que más deseo y quiero es que @PauloLondra vuelva a sacar música!", escribió en su cuenta de Twitter. Más tarde, el propio Londra publicó un mensaje en aparente referencia a la polémica: “Ni se como le dan cabida a giles”.

Nicki se despegó de la polémica que, después que María Becerra publicara una foto con Ovy, explotó en las redes sociales. Los fans de Londra la acusaron de traidora y dispararon munición gruesa contra la trapera. Frente al cariz que tomaron los acontecimientos fue la misma Becerra, quien grabó el tema “Miénteme” con Tini Sotessel, se expresó a favor del cordobés.

"Por todo esto que está pasando me siento con la responsabilidad de aclarar la situación. Se cae de maduro que yo quiero que Paulo pueda volver a sacar música! Es lo que todos queremos y estamos esperando hace dos años. Ojalá toda esta situación se destrabe y él sea feliz nuevamente haciendo lo que ama!", aseguró Becerra su descargo.

"Mi intención no es estar metida en quilombos contractuales, discográficos o de managers. Simplemente soy una artista y como todos estoy constantemente buscando la forma de crecer artísticamente, tener más experiencia y conocimientos. Entiendo que la situación se haya malinterpretado pero simplemente fui a hacer mi trabajo", señaló la cantante y explicó que fue "al estudio a grabar con un artista y un productor una de las 20 canciones" que hizo durante su viaje, al igual que "con otros 15 productores", y remarcó que no se asoció ni firmó "con ninguna empresa ni con nadie".