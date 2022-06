Nick Schinder abre un ciclo de piano bar con canciones inoxidables

Nick Schinder vuelve a Beatmemo para sus Piano Bar Sessiones, en un ciclo que irá todos los martes de junio, desde las 21, en el conocido bar de bulevar Oroño esquina Güemes. Pero la propuesta de hoy no será solo musical. El músico rosarino, que residió más de una década en Inglaterra, presentará su tercer libro “El arte de caminar por el fuego”. Música y literatura, dos pincelazos de la impronta de un artista que no detiene su vuelo creativo.

Desde 2015, Nick trabajó como Piano Man residente en dos de los más famosos locales de música en vivo de Inglaterra: The Piano Works en Londres y Sandy?s Piano Bar en Oxford. Ahora Nick trae ese show nuevamente a Rosario, tomando pedidos de la audiencia en vivo e interpretando literalmente a cientos de los mejores artistas de todos los tiempos, en el que la participación activa del público en la elección del repertorio garantiza que cada martes sea una noche única.

Pueden sonar clásicos de Elton John y Billy Joel, pero también de U2 y The Beatles, y ¿por qué no algo de Roxette y The Cure? “El show es un intento de recrear en Rosario el clásico anglosajón del piano bar, donde la gente elige el repertorio y disfruta de la pericia del pianista para ofrecerle 70 años de grandes canciones de la música popular internacional y nacional”, le dijo Schinder a Escenario, quien agregó que “no hay límite en cuanto a género”, aunque aclaró: “Sólo la memoria y el gusto del pianista”.

nicotra.jpg El pianista y cantante rosarino residió en Oxford, donde trabajó una década ofreciendo conciertos con la modalidad piano bar.

Compositor, cantante, productor, pianista, guitarrista y escritor rosarino y ciudadano del mundo -cuya voz y dotes musicales fueron reconocidas hasta por el mismísimo Peter Gabriel-, Nick Schinder ganó con sus distintas agrupaciones renombrados concursos en la ciudad y el extranjero, compuesto y producido tanto para artistas de importantes discográficas como independientes, al tiempo que giró durante 20 años por Europa y Latinoamérica, y editó 11 álbumes de música original, aparte de contribuir a numerosos proyectos de diversos artistas internacionales como sesionista y cantante.

En esta oportunidad, además de la música, también mostrará su faceta como escritor, ya que estará a la venta su tercer libro de relatos y poesía, titulado “El arte de caminar por el fuego”, luego de su paso por la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires.

“El arte de caminar por el fuego” es la continuación natural de “El arte de irse” (2012) y “El arte de permanecer” (2016), y se trata de la tercera entrega de una literatura singular y de una bella inmediatez en la que Schinder transita el relato fantástico, el ensayo poético, la prosa humorística y catártica; que deviene de las recurrentes obsesiones del autor: el deseo, el amor perpetuamente ganado y perdido, la ternura y el horror, la nostalgia, el exilio, el arte, la música, el humor que redime, la ciencia ficción, el apego, la desintegración y también la esperanza.

En su labor como autor y compositor, Nick también se encuentra finalizando la producción de dos nuevos álbumes, uno con su proyecto Deep River Running (en inglés) y otro solista, en castellano, que presentará a fin de año en Rosario y en una gira que realizará por el país.

En los planes a futuro, Nick también tiene una tercera faceta vinculada con la música que es la de productor musical, ya que está terminando de grabar, arreglar y producir los álbumes de dos artistas locales: Tiago Galíndez, líder de Tiago y Los Pájaros y la voz cantante de “Piano Bar”; y Eva Scalise, que fue seleccionada en “La Voz Argentina”, edición 2021.