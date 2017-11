Netflix suspendió la última temporada de "House of Cards"

¿La presidencia de Claire Underwood llegará a la pantalla de Netflix? Es un misterio. El escándalo sexual que involucra a Kevin Spacey llevó a suspender la producción de la última temporada de "House of Cards".

El servicio de TV por streaming y la productora Media Rights Capital informaron ayer en un comunicado que la sexta temporada de la aclamada serie sería parada "hasta nuevo aviso", cuando Hollywood enfrenta una lluvia de revelaciones de agresión sexual en Hollywood, que comenzó con el productor Harvey Weinstein.

El objetivo de la suspensión es "darnos tiempo de revisar la situación actual y abordar cualquier preocupación de nuestro elenco y equipo de producción", añadió el texto.

El dos veces ganador del Oscar, que interpreta al despiadado presidente Francis Underwood en la exitosa serie de la citada plataforma, fue señalado por el también actor Anthony Rapp de haberlo acosado cuando tenía 14 años hace tres décadas. Spacey se disculpó en un mensaje en Twitter y se declaró homosexual.

Netflix había dicho el lunes que la temporada seis, la que ahora está parada, sería la última del programa, pero una fuente cercana a la producción dijo a la AFP que la decisión nada tenía que ver con el escándalo y que se había tomado antes.

Spacey, de 58 años, es también productor ejecutivo de esta serie que protagoniza con Robin Wright y que ha ganado 46 nominaciones a los Emmy y los Globos de Oro.

Netflix no divulga cifras de audiencia pero la serie -una adaptación de un drama de la BBC- ya tiene su lugar en la historia de la televisión pues representó el primer programa original de la compañía, que hoy tiene otros éxitos como "Stranger Things" y "Orange is the New Black".

La temporada seis, que estaba prevista para 2018, se estaba grabando en Maryland, adonde ejecutivos de Netflix y Media Rights Capital viajaron para reunirse con el elenco y los productores. Se desconocen los detalles de esa reunión.

Por su parte, otra mala noticia le sumó un nuevo dolor de cabeza al popular actor de "Belleza americana". Es que la Academia Internacional de las Artes y Ciencias Televisivas canceló los planes para otorgar un premio a Kevin Spacey, a la luz de las denuncias de que el actor intentó tener relaciones sexuales con un varón adolescente.

La Academia "no honrará a Kevin Spacey con el Premio de Fundadores de los Emmy para el 2017", dijo la organización en un comunicado.

El galardón honra a individuos "por cruzar barreras culturales por el bien de la humanidad" y debía entregarse el 20 de noviembre en Nueva York. Otros premiados han sido Steven Spielberg, Shonda Rhimes y J.J. Abrams.

El caos sobre Spacey comenzó el domingo cuando se difundió una entrevista al actor de "Star Trek", de 46 años, quien confesó que Spacey se había lanzado sobre él, de 14 años, al final de una velada en su departamento en Manhattan, tras lo cual escapó y se refugió en el baño.