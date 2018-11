Netflix prepara una serie animada sobre los mayas

El cineasta mexicano Jorge R. Gutiérrez, quien dirigió la película de animación "The Book of Life" (El libro de la vida) (2014), será el realizador de la serie limitada de animación "Maya and the Three", que producirá Netflix, según comunicó la plataforma digital en un comunicado.

Gutiérrez se encargará de escribir y dirigir esta serie inspirada en el mundo mitológico de Mesoamérica y en la que una princesa guerrera deberá reclutar a tres legendarios luchadores para salvar el mundo de los humanos y los dioses.

En la creación de "Maya and the Three", cuyo estreno está previsto para 2021, también participarán la guionista Silvia Cárdenas Olivas ("Elena of Avalor") y el animador Jeff Ranjo ("Moana", 2016).

En declaraciones a Variety, Gutiérrez señaló que quiere que esta serie sea "como un «El señor de los anillos» mexicano, pero graciosa".

Asimismo, el director subrayó el valor de que "Maya and the Three" tenga a una mujer como protagonista. "Me di cuenta de que mucha de la mitología es sexista (?). Este es mi intento de ofrecer una heroína genial y ponerla en esta increíble aventura", añadió.

"He trabajado en muchos lugares", dice. "Cada vez que iba a un estudio, hablaban sobre el legado que habían establecido durante una era dorada hace unos 30 o 50 años. El atractivo de Netflix es que no hay legado. Esta es la época dorada, y puedo ser parte de la construcción de esta fundación ". Gutiérrez dirigió "The Book of Life", una película que fue producida por su compatriota Guillermo del Toro y que giraba en torno a la celebración mexicana del Día de los Muertos. Con un presupuesto de 50 millones de dólares, "The Book of Life" recaudó 100 millones en todo el mundo, de acuerdo con los datos del portal especializado Box Office Mojo.

Además de "Maya and the Three", Netflix anunció cinco proyectos más de animación: las series "Go! Go! Cory Carson", "Kid Cosmic" y "Tras Truck", y las películas "The Willoughbys" y "My Father's Dragon". Las vastas ambiciones de Netflix de convertirse en un jugador en el espacio de entretenimiento familiar están comenzando a tomar forma. El gigante de la transmisión ha comenzado a desarrollar y producir más de una docena de programas, series limitadas y largometrajes, mientras que los cineastas de primera categoría como Guillermo del Toro y Glen Keane tienen la oportunidad de realizar los proyectos de sus sueños.

Hasta ahora, ese mandato se tradujo en una serie de proyectos que desafían la clasificación fácil y pueden tener problemas para obtener la aprobación en estudios más convencionales. Incluyen películas ya anunciadas como la versión stop-motion de "Torocho" de Del Toro, ambientada en la Italia fascista, y "Over the Moon" de Keane, una fantasía sobre una chica que navega en un cohete para encontrar una diosa lunar.